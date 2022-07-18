https://arabic.sputniknews.com/20220718/إعلام-كندا-تنهي-احتجاز-توربينة-لضخ-الغاز-من-روسيا-إلى-ألمانيا-1065220643.html
إعلام: كندا تنهي احتجاز توربينة لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا
إعلام: كندا تنهي احتجاز توربينة لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا
أفادت مصادر إعلامية عن إعادة توربينة لضخ الغاز من روسيا إلى شمال أوروبا تم إصلاحها في كندا إلى صاحبها. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T07:40+0000
2022-07-18T07:40+0000
2022-07-18T07:40+0000
العالم
روسيا
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ويجب أن تصل التوربينة (عنفة لضخ الغاز) إلى روسيا قبل 24 يوليو/تموز حسب صحيفة "كوميرسانت".وكانت شركة "غازبروم" التي تدير الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي قد خفضت ضخ الغاز إلى أوروبا وخاصة ألمانيا عبر خط الغاز الشمالي (التيار الشمالي) بسبب عدم وصول التوربينة التي نُقلت إلى كندا في وقت سابق للإصلاح إلى محطة ضخ الغاز "بورتوفايا" في روسيا. وكانت كندا قد رفضت إعادة التوربينة إلى صاحبها (شركة سيمنز الألمانية) متدعية بأنها تنفذ العقوبات المفروضة على روسيا. وبعد تخفيض ضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا وافقت كندا على الإفراج عن التوربينة وإعفاء جميع المعدات الخاصة بـ"غازبروم" من العقوبات حتى نهاية عام 2024.وقالت الصحيفة إن كندا أرسلت التوربينة إلى ألمانيا على متن الطائرة في 17 يوليو. وبعد 5 إلى 7 أيام ستُنقل التوربينة إلى روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
إعلام: كندا تنهي احتجاز توربينة لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا
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أفادت مصادر إعلامية عن إعادة توربينة لضخ الغاز من روسيا إلى شمال أوروبا تم إصلاحها في كندا إلى صاحبها.
ويجب أن تصل التوربينة (عنفة لضخ الغاز) إلى روسيا قبل 24 يوليو/تموز حسب
صحيفة "كوميرسانت".
وكانت شركة "غازبروم" التي تدير الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي قد خفضت ضخ الغاز إلى أوروبا وخاصة ألمانيا عبر خط الغاز الشمالي (التيار الشمالي) بسبب عدم وصول التوربينة التي نُقلت إلى كندا في وقت سابق للإصلاح إلى محطة ضخ الغاز "بورتوفايا" في روسيا. وكانت كندا قد رفضت إعادة التوربينة إلى صاحبها (شركة سيمنز الألمانية) متدعية بأنها تنفذ العقوبات المفروضة على روسيا. وبعد تخفيض ضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا وافقت كندا على الإفراج عن التوربينة وإعفاء جميع المعدات الخاصة بـ"غازبروم" من العقوبات حتى نهاية عام 2024.
وقالت الصحيفة إن كندا أرسلت التوربينة إلى ألمانيا على متن الطائرة في 17 يوليو. وبعد 5 إلى 7 أيام ستُنقل التوربينة إلى روسيا.