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https://arabic.sputniknews.com/20220718/الأردن-يستكمل-التحقيق-في-قضية-غاز-العقبة-1065252674.html
الأردن يستكمل التحقيق في قضية غاز العقبة
الأردن يستكمل التحقيق في قضية غاز العقبة
أفادت وسائل إعلام أردنية رسمية بأن النيابة العامة استكملت، اليوم الاثنين، إجراءات التحقيق في قضية غاز العقبة. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T15:51+0000
2022-07-18T15:51+0000
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وبحسب قناة "المملكة"، قال أمين عام المجلس القضائي الناطق باسم المجلس القضائي القاضي وليد كناكرية في بيان: إن "مدعي عام العقبة قد أصدر قرار ظن يقضي بإحالة 10 أشخاص لمحاكمتهم أمام محكمة بداية جزاء العقبة بعد أن كان قد تقرر توقيفهم في مركز الإصلاح والتأهيل".وأوضح أن "المدعي العام كان قد أسند للمشتكى عليهم جميعا جرم التسبب بالوفاة مكررة (13) مرة وجرم التسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير وجرم الإهمال بواجبات الوظيفة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية".وأشار إلى أن "محكمة بداية العقبة صاحبة الاختصاص بصدد تحديد موعد قريب لجلسة المحاكمة الأولى".
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العالم العربي

الأردن يستكمل التحقيق في قضية غاز العقبة

15:51 GMT 18.07.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIخبير جنائي أردني يتفقد موقع انفجار غاز سام في ميناء العقبة على البحر الأحمر
خبير جنائي أردني يتفقد موقع انفجار غاز سام في ميناء العقبة على البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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أفادت وسائل إعلام أردنية رسمية بأن النيابة العامة استكملت، اليوم الاثنين، إجراءات التحقيق في قضية غاز العقبة.
وبحسب قناة "المملكة"، قال أمين عام المجلس القضائي الناطق باسم المجلس القضائي القاضي وليد كناكرية في بيان: إن "مدعي عام العقبة قد أصدر قرار ظن يقضي بإحالة 10 أشخاص لمحاكمتهم أمام محكمة بداية جزاء العقبة بعد أن كان قد تقرر توقيفهم في مركز الإصلاح والتأهيل".
وأوضح أن "المدعي العام كان قد أسند للمشتكى عليهم جميعا جرم التسبب بالوفاة مكررة (13) مرة وجرم التسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير وجرم الإهمال بواجبات الوظيفة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية".
وأشار إلى أن "محكمة بداية العقبة صاحبة الاختصاص بصدد تحديد موعد قريب لجلسة المحاكمة الأولى".
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