https://arabic.sputniknews.com/20220718/الخارجية-البيلاروسية-يجب-أن-تتم-معاقبة-المرتزقة-البيلاروسيين-في-دونباس-1065240652.html
الخارجية البيلاروسية: يجب أن تتم معاقبة المرتزقة البيلاروسيين في دونباس
الخارجية البيلاروسية: يجب أن تتم معاقبة المرتزقة البيلاروسيين في دونباس
أعلن وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، أن مينسك ستفكر في أفعالها فيما يتعلق باحتجاز مرتزقة من بيلاروسيا في دونباس، بعد ورود معلومات رسمية، لكنه شدد على... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T12:45+0000
2022-07-18T12:45+0000
2022-07-18T12:45+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064341637_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_c4e1083f34902520ebb1c3b2f862733a.jpg
وقال ردا على سؤال حول ما إذا كانت مينسك ستطلب تسليم البيلاروسيين المحتجزين في دونباس الذين قاتلوا إلى جانب كييف: "نتلقى معلومات عن عمليات اعتقال أو وفاة عدد من المرتزقة البيلاروسيين الذين يقاتلون في أوكرانيا. على أي حال، ربما كان هؤلاء الأشخاص يعرفون ما يفعلونه، وأنهم سيعاقبون وفقًا لقوانين الحرب ذات الصلة، سواء في بيلاروسيا أو وفقًا لقوانين تلك المناطق، التي يقاتلون على أراضيها. أعتقد أنهم فهموا أنهم يمكن أن يعاقبوا. نظرًا لتلقينا معلومات رسمية، سنفكر، لكن يجب أن أقول، على أي حال، فإن عقاب هؤلاء حتمي".وشدد على أن المشاركة في الأعمال القتالية في الخارج دون إذن من الدولة والمشاركة في النزاعات العسكرية كمرتزقة هي جريمة جنائية في بيلاروسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064341637_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_74841dfe1340749518da3d283784ec6a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
الخارجية البيلاروسية: يجب أن تتم معاقبة المرتزقة البيلاروسيين في دونباس
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، أن مينسك ستفكر في أفعالها فيما يتعلق باحتجاز مرتزقة من بيلاروسيا في دونباس، بعد ورود معلومات رسمية، لكنه شدد على أن معاقبتهم يجب أن تكون حتمية.
وقال ردا على سؤال حول ما إذا كانت مينسك ستطلب تسليم البيلاروسيين المحتجزين في دونباس الذين قاتلوا إلى جانب كييف: "نتلقى معلومات عن عمليات اعتقال أو وفاة عدد من المرتزقة البيلاروسيين الذين يقاتلون في أوكرانيا. على أي حال، ربما كان هؤلاء الأشخاص يعرفون ما يفعلونه، وأنهم سيعاقبون وفقًا لقوانين الحرب ذات الصلة، سواء في بيلاروسيا أو وفقًا لقوانين تلك المناطق، التي يقاتلون على أراضيها. أعتقد أنهم فهموا أنهم يمكن أن يعاقبوا. نظرًا لتلقينا معلومات رسمية، سنفكر، لكن يجب أن أقول، على أي حال، فإن عقاب هؤلاء حتمي".
وشدد على أن المشاركة في الأعمال القتالية في الخارج دون إذن من الدولة والمشاركة في النزاعات العسكرية كمرتزقة هي جريمة جنائية في بيلاروسيا.