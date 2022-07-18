عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220718/الخارجية-البيلاروسية-يجب-أن-تتم-معاقبة-المرتزقة-البيلاروسيين-في-دونباس-1065240652.html
الخارجية البيلاروسية: يجب أن تتم معاقبة المرتزقة البيلاروسيين في دونباس
الخارجية البيلاروسية: يجب أن تتم معاقبة المرتزقة البيلاروسيين في دونباس
أعلن وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، أن مينسك ستفكر في أفعالها فيما يتعلق باحتجاز مرتزقة من بيلاروسيا في دونباس، بعد ورود معلومات رسمية، لكنه شدد على... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T12:45+0000
2022-07-18T12:45+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064341637_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_c4e1083f34902520ebb1c3b2f862733a.jpg
وقال ردا على سؤال حول ما إذا كانت مينسك ستطلب تسليم البيلاروسيين المحتجزين في دونباس الذين قاتلوا إلى جانب كييف: "نتلقى معلومات عن عمليات اعتقال أو وفاة عدد من المرتزقة البيلاروسيين الذين يقاتلون في أوكرانيا. على أي حال، ربما كان هؤلاء الأشخاص يعرفون ما يفعلونه، وأنهم سيعاقبون وفقًا لقوانين الحرب ذات الصلة، سواء في بيلاروسيا أو وفقًا لقوانين تلك المناطق، التي يقاتلون على أراضيها. أعتقد أنهم فهموا أنهم يمكن أن يعاقبوا. نظرًا لتلقينا معلومات رسمية، سنفكر، لكن يجب أن أقول، على أي حال، فإن عقاب هؤلاء حتمي".وشدد على أن المشاركة في الأعمال القتالية في الخارج دون إذن من الدولة والمشاركة في النزاعات العسكرية كمرتزقة هي جريمة جنائية في بيلاروسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064341637_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_74841dfe1340749518da3d283784ec6a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

الخارجية البيلاروسية: يجب أن تتم معاقبة المرتزقة البيلاروسيين في دونباس

12:45 GMT 18.07.2022
© Sputnik . Alexey Maishev / الذهاب إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، أن مينسك ستفكر في أفعالها فيما يتعلق باحتجاز مرتزقة من بيلاروسيا في دونباس، بعد ورود معلومات رسمية، لكنه شدد على أن معاقبتهم يجب أن تكون حتمية.
وقال ردا على سؤال حول ما إذا كانت مينسك ستطلب تسليم البيلاروسيين المحتجزين في دونباس الذين قاتلوا إلى جانب كييف: "نتلقى معلومات عن عمليات اعتقال أو وفاة عدد من المرتزقة البيلاروسيين الذين يقاتلون في أوكرانيا. على أي حال، ربما كان هؤلاء الأشخاص يعرفون ما يفعلونه، وأنهم سيعاقبون وفقًا لقوانين الحرب ذات الصلة، سواء في بيلاروسيا أو وفقًا لقوانين تلك المناطق، التي يقاتلون على أراضيها. أعتقد أنهم فهموا أنهم يمكن أن يعاقبوا. نظرًا لتلقينا معلومات رسمية، سنفكر، لكن يجب أن أقول، على أي حال، فإن عقاب هؤلاء حتمي".
وشدد على أن المشاركة في الأعمال القتالية في الخارج دون إذن من الدولة والمشاركة في النزاعات العسكرية كمرتزقة هي جريمة جنائية في بيلاروسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала