https://arabic.sputniknews.com/20220718/الدفاع-الروسية-تدمير-نقطة-التوزيع-المؤقت-للمرتزقة-في-جمهورية-دونيتسك-1065231533.html
الدفاع الروسية: تدمير نقطة التوزيع المؤقت للمرتزقة في جمهورية دونيتسك
الدفاع الروسية: تدمير نقطة التوزيع المؤقت للمرتزقة في جمهورية دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الروسي دمر خلال العملية الخاصة 14 مركز قيادة أوكراني وثلاثة مستودعات أسلحة ونظام بوك للدفاع الجوي خلال الـ24 ساعة... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T09:40+0000
2022-07-18T09:40+0000
2022-07-18T09:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزارة: "ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية: 14 موقعًا للقيادة، بما في ذلك اللواء الآلي الثامن والعشرون في منطقة نيكولاييف، ولواء المشاة رقم 60 في منطقة نوفوالكساندروفكا في منطقة زابوروجيه والكتيبة الخامسة عشرة من لواء المشاة الآلي الثامن والخمسين، وكذلك القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 286 مقاطعة".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير قاذفة ذاتية الدفع "بوك-إم1" بالقرب من كراماتورسك، جمهورية دونيتسك، وثلاثة مستودعات بأسلحة الصواريخ والمدفعية، ومستودع وقود بالقرب من نوفوالكساندريفكا، في منطقة زابوروجيه.وأشارت إلى أنه تمت إصابة بطاريتين لراجمات أوراغان في منطقة بريدتيتشينو، وثلاثة فصائل من راجمات غراد، و 14 فصيلة مدفعية من مدافع غياتسينت-بي هاوتزر ومدافع D-30 في مناطق سيفرسك وفيركنيكامينسكوي وسيريبريانكا ودرونوفكا وزفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابعت أن القوات المسلحة الروسية دمرت أكثر من 10 راجمات غراد أوكرانية وعربات مدرعة في محطة للسكك الحديدية أثناء التفريغ في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: تدمير نقطة التوزيع المؤقت للمرتزقة في جمهورية دونيتسك
09:40 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 09:55 GMT 18.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الروسي دمر خلال العملية الخاصة 14 مركز قيادة أوكراني وثلاثة مستودعات أسلحة ونظام بوك للدفاع الجوي خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة: "ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية: 14 موقعًا للقيادة، بما في ذلك اللواء الآلي الثامن والعشرون في منطقة نيكولاييف، ولواء المشاة رقم 60 في منطقة نوفوالكساندروفكا في منطقة زابوروجيه والكتيبة الخامسة عشرة من لواء المشاة الآلي الثامن والخمسين، وكذلك القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 286 مقاطعة".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير قاذفة ذاتية الدفع "بوك-إم1" بالقرب من كراماتورسك، جمهورية دونيتسك، وثلاثة مستودعات بأسلحة الصواريخ والمدفعية، ومستودع وقود بالقرب من نوفوالكساندريفكا، في منطقة زابوروجيه.
وأكدت الوزارة تعرض نقطة الانتشار المؤقت لمرتزقة ما يسمى بـ "الفيلق الأجنبي" الأوكراني في كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية لقصف بصواريخ عالية الدقة أطلقتها جوًا، وتم قتل ما يصل إلى 250 مقاتلاً أجنبياً.
وأشارت إلى أنه تمت إصابة بطاريتين لراجمات أوراغان في منطقة بريدتيتشينو، وثلاثة فصائل من راجمات غراد، و 14 فصيلة مدفعية من مدافع غياتسينت-بي هاوتزر ومدافع D-30 في مناطق سيفرسك وفيركنيكامينسكوي وسيريبريانكا ودرونوفكا وزفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتابعت أن القوات المسلحة الروسية دمرت أكثر من 10 راجمات غراد أوكرانية وعربات مدرعة في محطة للسكك الحديدية أثناء التفريغ في جمهورية دونيتسك الشعبية.