https://arabic.sputniknews.com/20220718/الرئيس-الإماراتي-محمد-بن-زايد-يصل-إلى-فرنسا-في-أول-زيارة-خارجية-فيديو-1065232854.html

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد يصل إلى فرنسا في أول زيارة خارجية... فيديو

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد يصل إلى فرنسا في أول زيارة خارجية... فيديو

وصل رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى فرنسا، اليوم الاثنين، في أول زيارة خارجية له بعد توليه مقاليد حكم البلاد في منتصف مايو/... 18.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-18T10:36+0000

2022-07-18T10:36+0000

2022-07-18T10:40+0000

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إيمانويل ماكرون

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ووصل ابن زايد إلى قصر الإليزيه، وكان في استقباله الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ووزير داخليته، سيباستيان ليكورنو.وسيبحث الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، علاقات الصداقة وآفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب، خاصة في مجالات طاقة المستقبل، و تغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة، وكذلك تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع الإمارات وفرنسا، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).كما سيناقش الجانب الإماراتي والفرنسي خلال لقائهما مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين و سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.وفي شهر مايو الماضي، أعلن المجلس الأعلى للاتحاد، انتخاب الشيخ محمد بن زايد، بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد وفاة شقيقه الرئيس السابق، الشيخ خليفة بن زايد.

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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم العربي