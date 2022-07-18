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السيسي: نهتم بملف حقوق الإنسان احتراما لشعوبنا وليس من أجل أوروبا
السيسي: نهتم بملف حقوق الإنسان احتراما لشعوبنا وليس من أجل أوروبا
صرح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن بلاده تهتم بملف حقوق الإنسان احتراما لشعبها وليس بسبب سؤال أوروبا عنه. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T15:58+0000
2022-07-18T15:58+0000
2022-07-18T15:58+0000
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وقال في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الاثنين في العاصمة الألمانية برلين: ودعا الرئيس المصري صحفيا ألمانيا لزيار مصر "كل من يسأل عن ملف حقوق الإنسان عليه أن يزور مصر، وستتيح الدولة لهم فرصة لقاء الجميع والتحدث معهم"، طالبا أن ينقلوا ما يشاهدوه ويرصدوه إلى بلاهم.ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحريات الدينية، وحقوق المرأة، ومبادرة "حياة كريمة"، وجلسات "الحوار الوطني" كأمثلة على اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان.ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين، وذلك في زيارة رسمية تستغرق يومين.وأعرب السيسي خلال لقاء جمعه الرئيس الألماني، فرانك شتاينماير، اليوم الاثنين، عن تطلعه لتعميق وتعزيز الصداقة المصرية الألمانية، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، من خلال "تعظيم حجم الاستثمارت الألمانية في مصر".وأشار إلى أن "ألمانيا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، والفرصة الكبيرة حاليا للتواجد فى السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة وتحسن مناخ أداء الأعمال"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي
السيسي: نهتم بملف حقوق الإنسان احتراما لشعوبنا وليس من أجل أوروبا
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صرح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن بلاده تهتم بملف حقوق الإنسان احتراما لشعبها وليس بسبب سؤال أوروبا عنه.
وقال في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الاثنين في العاصمة الألمانية برلين:
"نحن نهتم بحقوق الإنسان لأننا نحترم شعوبنا ونحبها، مثلما أنتم تحبون شعوبكم، وتلك هي مسؤوليتنا الأخلاقية والتاريخية والإنسانية".
ودعا الرئيس المصري صحفيا ألمانيا لزيار مصر "كل من يسأل عن ملف حقوق الإنسان عليه أن يزور مصر، وستتيح الدولة لهم فرصة لقاء الجميع والتحدث معهم"، طالبا أن ينقلوا ما يشاهدوه ويرصدوه إلى بلاهم.
ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحريات الدينية، وحقوق المرأة، ومبادرة "حياة كريمة"، وجلسات "الحوار الوطني" كأمثلة على اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان.
ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين، وذلك في زيارة رسمية تستغرق يومين.
وأعرب السيسي خلال لقاء جمعه الرئيس الألماني، فرانك شتاينماير، اليوم الاثنين، عن تطلعه لتعميق وتعزيز الصداقة المصرية الألمانية، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، من خلال "تعظيم حجم الاستثمارت الألمانية في مصر".
وأشار إلى أن "ألمانيا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، والفرصة الكبيرة حاليا للتواجد فى السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة وتحسن مناخ أداء الأعمال"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.