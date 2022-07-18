https://arabic.sputniknews.com/20220718/العراق-يعيد-سفيره-من-لبنان-بعد-ظهوره-بسلاح-فيديو-1065249465.html
العراق يعيد سفيره من لبنان بعد ظهوره بسلاح... فيديو
العراق يعيد سفيره من لبنان بعد ظهوره بسلاح... فيديو
قررت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، إعادة سفيرها لدى لبنان، حيدر البراك، إلى بغداد. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T14:52+0000
2022-07-18T14:52+0000
2022-07-18T14:52+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار لبنان
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وحسب وكالة "العهد نيوز"، صرحت الخارجية العراقية، في بيان لها، أن "عودة السفير البراك إلى البلاد جاء بعد ظهوره بمدفع "أر بي جي" بمنطقة البقاع في لبنان".وأضافت أن الوزارة العراقية قررت نقل السفير العراقي لدى لبنان حيدر شياع البراك إلى مركز الوزارة في بغداد، مشيرة إلى أنها حصلت على وثيقة صادرة من وزارة الخارجية تنص على ذلك.وأثارت صور تداولها نشطاء، الخميس الماضي، للسفير العراقي لدى لبنان، حيدر البراك، ضجة وموجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.وتظهر إحدى الصور المتداولة، السفير العراقي وهو يتوسط مجموعة مسلحين بملابس مدنية، في حين تظهر صورة أخرى وهو يطلق قذيفة "أر بي جي 7" في منطقة البقاع اللبنانية.وانتقد مغردون ونشطاء، السفير العراقي لدى لبنان، مؤكدين أن مواقفه لا تمت للدبلوماسية بصلة، وتعد نموذجا سيئا للعمل الدبلوماسي والسياسي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار لبنان
العراق يعيد سفيره من لبنان بعد ظهوره بسلاح... فيديو
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قررت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، إعادة سفيرها لدى لبنان، حيدر البراك، إلى بغداد.
وحسب وكالة
"العهد نيوز"، صرحت الخارجية العراقية، في بيان لها، أن "عودة السفير البراك إلى البلاد جاء بعد ظهوره بمدفع "أر بي جي" بمنطقة البقاع في لبنان".
وأضافت أن الوزارة العراقية قررت نقل السفير العراقي لدى لبنان حيدر شياع البراك إلى مركز الوزارة في بغداد، مشيرة إلى أنها حصلت على وثيقة صادرة من وزارة الخارجية تنص على ذلك.
وأثارت صور تداولها نشطاء، الخميس الماضي، للسفير العراقي لدى لبنان، حيدر البراك، ضجة وموجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتظهر إحدى الصور المتداولة، السفير العراقي وهو يتوسط مجموعة مسلحين بملابس مدنية، في حين تظهر صورة أخرى وهو يطلق قذيفة "أر بي جي 7" في منطقة البقاع اللبنانية.
وانتقد مغردون ونشطاء، السفير العراقي لدى لبنان، مؤكدين أن مواقفه لا تمت للدبلوماسية بصلة، وتعد نموذجا سيئا للعمل الدبلوماسي والسياسي.