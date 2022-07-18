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https://arabic.sputniknews.com/20220718/خبير-صيني-في-حال-أصبح-بومبيو-رئيسا-للولايات-المتحدة-سيدفع-الإنسانية-إلى-الحرب-العالمية-1065237804.html
خبير صيني: في حال أصبح بومبيو رئيسا للولايات المتحدة سيدفع الإنسانية إلى الحرب العالمية
خبير صيني: في حال أصبح بومبيو رئيسا للولايات المتحدة سيدفع الإنسانية إلى الحرب العالمية
قال هو شيجين، رئيس التحرير السابق لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، إنه إذا أصبح وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو الرئيس الأمريكي المقبل، فقد تتوقع... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T12:09+0000
2022-07-18T12:09+0000
العالم
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وكتب شيجين على صفحته في "تويتر": "بومبيو مدرج على قائمة عقوبات الصين"، مضيفا أنه "إذا وصل يوما ما إلى السلطة، فمن المحتمل أنه سيدفع البشرية إلى حرب عالمية".ووصف المحلل سلوك وزيرة الخارجية السابقة "في قضايا مثل تايوان" بـ"الجنون".في وقت سابق، قال بومبيو في مقابلة مع صحيفة The Times of London إنه مستعد للمشاركة في السباق الرئاسي 2024، حتى لو رشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه أيضًا.
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العالم

خبير صيني: في حال أصبح بومبيو رئيسا للولايات المتحدة سيدفع الإنسانية إلى الحرب العالمية

12:09 GMT 18.07.2022
© Sputnik . Elaterina Lyzlova / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، 14 مايو/ أيار 2019
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، 14 مايو/ أيار 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© Sputnik . Elaterina Lyzlova
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قال هو شيجين، رئيس التحرير السابق لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، إنه إذا أصبح وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو الرئيس الأمريكي المقبل، فقد تتوقع البشرية حربًا عالمية.
وكتب شيجين على صفحته في "تويتر": "بومبيو مدرج على قائمة عقوبات الصين"، مضيفا أنه "إذا وصل يوما ما إلى السلطة، فمن المحتمل أنه سيدفع البشرية إلى حرب عالمية".
ووصف المحلل سلوك وزيرة الخارجية السابقة "في قضايا مثل تايوان" بـ"الجنون".
في وقت سابق، قال بومبيو في مقابلة مع صحيفة The Times of London إنه مستعد للمشاركة في السباق الرئاسي 2024، حتى لو رشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه أيضًا.
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