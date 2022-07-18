https://arabic.sputniknews.com/20220718/فلوريدا-تمساحان-يلتهمان-عجوزا-سقطت-في-بركة-مائية--1065253830.html
فلوريدا... تمساحان يلتهمان عجوزا سقطت في بركة مائية
فلوريدا... تمساحان يلتهمان عجوزا سقطت في بركة مائية
التهم تمساحان امرأة مسنة سقطت في بركة بالقرب من منزلها في ولاية فلوريدا الأمريكية. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T16:11+0000
2022-07-18T16:11+0000
2022-07-18T16:12+0000
العالم
تمساح
فلوريدا
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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مكتب عمدة مقاطعة ساراسوتا، أفاد بأن المرأة سقطت في بركة في "بوكا رويال جولف آند كونتري كلوب" المليئة بالتماسيح بالقرب من منزلها، وقام اثنان من التماسيح – أحدهما بطول 8 أقدام، والآخر بطول 7 أقدام – بمهاجمتها بينما كانت تحاول البقاء واقفة على قدميها، ثم قاما بالتهامها قبل أن تتمكن من الهرب.في غضون ذلك، قام الصيادون من لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية بإخراج التمساحين من البركة، بينما لم يتم تحديد هوية العجوز، التي توفيت في مكان الحادث.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, تمساح, فلوريدا
فلوريدا... تمساحان يلتهمان عجوزا سقطت في بركة مائية
16:11 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 16:12 GMT 18.07.2022) تابعنا عبر
التهم تمساحان امرأة مسنة سقطت في بركة بالقرب من منزلها في ولاية فلوريدا الأمريكية.
ووفقا لصحيفة
"ديلي ميل" البريطانية، فإن مكتب عمدة مقاطعة ساراسوتا، أفاد بأن المرأة سقطت في بركة في "بوكا رويال جولف آند كونتري كلوب" المليئة بالتماسيح بالقرب من منزلها، وقام اثنان من التماسيح – أحدهما بطول 8 أقدام، والآخر بطول 7 أقدام – بمهاجمتها بينما كانت تحاول البقاء واقفة على قدميها، ثم قاما بالتهامها قبل أن تتمكن من الهرب.
في غضون ذلك، قام الصيادون من لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية بإخراج التمساحين من البركة، بينما لم يتم تحديد هوية العجوز، التي توفيت في مكان الحادث.