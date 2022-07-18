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قطر تعتمد 3 جامعات أردنية للابتعاث الحكومي
قطر تعتمد 3 جامعات أردنية للابتعاث الحكومي
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية اعتماد ثلاث جامعات أردنية رسمية للابتعاث الحكومي والدراسة على النفقة الخاصة. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T11:38+0000
2022-07-18T11:38+0000
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وأوضحت وكالة "عمون" الأردنية أن هذه الجامعات هي جامعة العلوم والتكنولوجيا لدرجتي البكالوريوس والدراسات العليا، والجامعة الأردنية وجامعة البلقاء لدرجة البكالوريوس، فيما لم تشتمل القائمة الجديدة على أي جامعة أردنية للدراسة عن بعد.وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية أنه بموجب التحديث الجديد، فإن هناك 10 معايير لتحديد الجامعات المعتمدة للابتعاث الخارجي وللدراسة على النفقة الخاصة سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا للعام الأكاديمي 2022 – 2023.وحددت الوزارة 4 معايير للجامعات من أجل الابتعاث الحكومي في مرحلة البكالوريوس، تنص على أن تكون الجامعة مصنفة من أفضل الجامعات المصنفة في التايمز هاير إيديوکاشن ضمن تصنيف أفضل 800 جامعة، وأن تكون الجامعة ضمن التصنيف "يو إس نيوز" لتصنيف الجامعات واختيار أفضل 250 جامعة على المستوى الوطني دون تكرار.واشترطت الوزارة كذلك إضافة الجامعات إلى تصنيف (Quacauarelli Symonds QS) العالمي وأن يكون تصنيفها ضمن أفضل 600 جامعة في حال عدم تحقيق الشروط السابقة وعدم التكرار، وإضافة الجامعات بتصنيف (Shanghai Ranking ARWU) على أن يكون التصنيف من ضمن أفضل 600 جامعة في حال عدم تحقيق الشروط السابقة وعدم التكرار.
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العالم العربي, أخبار الأردن

قطر تعتمد 3 جامعات أردنية للابتعاث الحكومي

11:38 GMT 18.07.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية اعتماد ثلاث جامعات أردنية رسمية للابتعاث الحكومي والدراسة على النفقة الخاصة.
وأوضحت وكالة "عمون" الأردنية أن هذه الجامعات هي جامعة العلوم والتكنولوجيا لدرجتي البكالوريوس والدراسات العليا، والجامعة الأردنية وجامعة البلقاء لدرجة البكالوريوس، فيما لم تشتمل القائمة الجديدة على أي جامعة أردنية للدراسة عن بعد.
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية أنه بموجب التحديث الجديد، فإن هناك 10 معايير لتحديد الجامعات المعتمدة للابتعاث الخارجي وللدراسة على النفقة الخاصة سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا للعام الأكاديمي 2022 – 2023.
وحددت الوزارة 4 معايير للجامعات من أجل الابتعاث الحكومي في مرحلة البكالوريوس، تنص على أن تكون الجامعة مصنفة من أفضل الجامعات المصنفة في التايمز هاير إيديوکاشن ضمن تصنيف أفضل 800 جامعة، وأن تكون الجامعة ضمن التصنيف "يو إس نيوز" لتصنيف الجامعات واختيار أفضل 250 جامعة على المستوى الوطني دون تكرار.
واشترطت الوزارة كذلك إضافة الجامعات إلى تصنيف (Quacauarelli Symonds QS) العالمي وأن يكون تصنيفها ضمن أفضل 600 جامعة في حال عدم تحقيق الشروط السابقة وعدم التكرار، وإضافة الجامعات بتصنيف (Shanghai Ranking ARWU) على أن يكون التصنيف من ضمن أفضل 600 جامعة في حال عدم تحقيق الشروط السابقة وعدم التكرار.
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