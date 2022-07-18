https://arabic.sputniknews.com/20220718/ماليزيا-تحبط-محاولة-تهريب-أجزاء-من-حيوانات-نادرة--1065243406.html
ماليزيا تحبط محاولة تهريب أجزاء من حيوانات نادرة
ماليزيا تحبط محاولة تهريب أجزاء من حيوانات نادرة
قال مسؤولون في الجمارك الماليزية، اليوم الاثنين، إنهم أحبطوا محاولة تهريب أجزاء من حيوانات نادرة بقيمة 18 مليون دولار يعتقد أنها قادمة من أفريقيا. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T13:02+0000
2022-07-18T13:02+0000
2022-07-18T13:02+0000
أخبار ماليزيا اليوم
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تعد الدولة الواقعة في جنوب غربي آسيا مركزا للاتجار بالأحياء البرية، حيث تشحن أجزاء الحيوانات عبر البلاد إلى الأسواق الإقليمية المربحة.أحبطت السلطات محاولة التهريب في 10 يوليو/ تموز، عندما اكتشفت شحنة غير قانونية مخفية في حاوية أخشاب بميناء كلانغ على ساحل ماليزيا الغربي، بحسب "فرانس برس".قال رئيس إدارة الجمارك، زازولي جوهان، إن الشحنة تحتوي على نحو 6 أطنان من أنياب الفيلة، وهي أكبر شحنة مصادرة من عاج الفيلة في ماليزيا.وشملت الشحنة كذلك 29 كغ من قرون وحيد القرن، و100 كغ من قشور البنغول، و300 كغ من جماجم وعظام حيوانات أخرى.وذكر أن قيمة المضبوطات تقدر بـ 80 مليون رينجت (18 مليون دولار)، موضحا أنه يعتقد أنها جاءت من أفريقيا دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
https://arabic.sputniknews.com/20201101/حيوان-مهدد-بالانقراض-في-كينيا-1047035860.html
أخبار ماليزيا اليوم
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ماليزيا اليوم
ماليزيا تحبط محاولة تهريب أجزاء من حيوانات نادرة
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قال مسؤولون في الجمارك الماليزية، اليوم الاثنين، إنهم أحبطوا محاولة تهريب أجزاء من حيوانات نادرة بقيمة 18 مليون دولار يعتقد أنها قادمة من أفريقيا.
تعد الدولة الواقعة في جنوب غربي آسيا مركزا للاتجار بالأحياء البرية، حيث تشحن أجزاء الحيوانات
عبر البلاد إلى الأسواق الإقليمية المربحة.
أحبطت السلطات محاولة التهريب في 10 يوليو/ تموز، عندما اكتشفت شحنة غير قانونية مخفية في حاوية أخشاب بميناء كلانغ على ساحل ماليزيا الغربي، بحسب "فرانس برس".
قال رئيس إدارة الجمارك، زازولي جوهان، إن الشحنة تحتوي على نحو 6 أطنان من أنياب الفيلة، وهي أكبر شحنة مصادرة من عاج الفيلة في ماليزيا.
وشملت الشحنة كذلك 29 كغ من قرون وحيد القرن، و100 كغ من قشور البنغول، و300 كغ من جماجم وعظام حيوانات أخرى.
وذكر أن قيمة المضبوطات تقدر بـ 80 مليون رينجت (18 مليون دولار)، موضحا أنه يعتقد أنها جاءت من أفريقيا دون الخوض في مزيد من التفاصيل.