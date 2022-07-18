محمد بن زايد بعد وصوله إلى باريس: فرنسا صديق وحليف استراتيجي للإمارات
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع نظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر الإليزيه، فرنسا، 18 يوليو/ تموز 2022
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع نظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر الإليزيه، فرنسا، 18 يوليو/ تموز 2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
علق الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على الزيارة التاريخية التي يفوم بها إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين.
وأكد ابن زايد على "تويتر" أن "فرنسا صديق وحليف استراتيجي لدولة الإمارات، وقد تميزت علاقاتنا التاريخية بالمواقف الثابتة والتعاون المثمر في العديد من المجالات".
وأردف: "واليوم أعبر عن سعادتي بزيارة باريس العريقة ولقاء صديقي الرئيس إيمانويل ماكرون... ماضون في تعزيز هذه العلاقات نحو آفاق أكثر تنوعاً ونمواً وازدهارا".
فرنسا صديق وحليف إستراتيجي لدولة الإمارات، تميزت علاقاتنا التاريخية بالمواقف الثابتة والتعاون المثمر في العديد من المجالات، واليوم أعبر عن سعادتي بزيارة باريس العريقة ولقاء صديقي الرئيس إيمانويل ماكرون .. ماضون في تعزيز هذه العلاقات نحو آفاق أكثر تنوعاً ونمواً وازدهارا. pic.twitter.com/Zf8fQkK7R5— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 18, 2022
ووصل الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في شهر مايو/ أيار الماضي.
وكان في استقبال ابن زايد لدى وصوله قصر الإليزيه، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وزوجته بريجينت ماكرون.
بعد قليل .. يجري صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان محادثات مع نظيره الفرنسي #إيمانويل_ماكرون في قصر الإليزيه#الامارات #فرنسا #محمد_بن_زايد_في_فرنسا #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/4Dyg0gVX7K— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 18, 2022
وجرت للرئيس الإماراتي مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى ساحة متحف الجيش الفرنسي الوطني في "قصر ليزانفاليد" في العاصمة الفرنسية باريس، حيث كان في استقباله وزير الدفاع الفرنسي، سباستيان لوكونور، ترافقه مجموعة من الخيالة التابعة للحرس الجمهوري الفرنسي ودراجات نارية استعراضية ترحيبا بزيارة ابن زايد.
مراسم رسمية لاستقبال #رئيس_الدولة في قصر ليزنفاليد في #باريس#محمد_بن_زايد_في_فرنسا #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/A7BgZeEDwA— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 18, 2022
وستستغرق زيارة رئيس الإمارات العربية المتحدة لفرنسا يومين.
وسيبحث الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، علاقات الصداقة وآفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب، خاصة في مجالات طاقة المستقبل، و تغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة، وكذلك تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع الإمارات وفرنسا، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
كما سيناقش الجانب الإماراتي والفرنسي خلال لقائهما مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين و سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.