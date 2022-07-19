https://arabic.sputniknews.com/20220719/إعلام-الغرب-مقبل-على-إجبار-الرئيس-الأوكراني-على-الاستقالة-1065263694.html
إعلام: الغرب مقبل على إجبار الرئيس الأوكراني على الاستقالة
إعلام: الغرب مقبل على إجبار الرئيس الأوكراني على الاستقالة
أعلنت صحيفة عن انزعاج رعاة نظام الحكم في أوكرانيا من الرئيس الأوكراني الحالي. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T05:39+0000
2022-07-19T05:39+0000
2022-07-19T05:39+0000
العالم
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ووفق "ذي ديلي تلغراف"، سيحاول قادة الدول الغربية، على الأرجح، إجبار الرئيس الأوكراني الحالي زيلينسكي على الاستقالة.وقالت الصحيفة إن الغرب يرى أنه من الضروري أن ترضخ كييف لمطالب روسيا وهي المطالب التي ستعلنها موسكو عندما تجد أنه تم تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.وجاء في الصحيفة أن زعماء الغرب سيضغطون عندئذ على نظام الحكم في أوكرانيا لجهة عقد الاتفاق مع روسيا.وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس، أن روسيا ستواصل عمليتها في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: الغرب مقبل على إجبار الرئيس الأوكراني على الاستقالة
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أعلنت صحيفة عن انزعاج رعاة نظام الحكم في أوكرانيا من الرئيس الأوكراني الحالي.
ووفق
"ذي ديلي تلغراف"، سيحاول قادة الدول الغربية، على الأرجح، إجبار الرئيس الأوكراني الحالي زيلينسكي على الاستقالة.
وقالت الصحيفة إن الغرب يرى أنه من الضروري أن ترضخ كييف لمطالب روسيا وهي المطالب التي ستعلنها موسكو عندما تجد أنه تم تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وجاء في الصحيفة أن زعماء الغرب سيضغطون عندئذ على نظام الحكم في أوكرانيا لجهة عقد الاتفاق مع روسيا.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس، أن روسيا ستواصل عمليتها في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها.