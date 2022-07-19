https://arabic.sputniknews.com/20220719/إعلام-سقوط-طائرة-مسيرة-إسرائيلية-جنوبي-لبنان-1065288890.html
إعلام: سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان
إعلام: سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان
أفادت قناة "الجديد" اللبنانية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت اليوم الثلاثاء في منطقة الوزاني جنوبي لبنان. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T13:57+0000
2022-07-19T13:57+0000
2022-07-19T14:26+0000
إسرائيل
لبنان
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القاهرة- سبوتنيك. وقالت "الجديد" إن ذلك يأتي "بعد ساعات قليلة على احتفالات قادة الاحتلال بالسيطرة على مسيرة تصوير أعراس يوم أمس".من جهته نفى الجيش الإسرائيلي، صحة ما تناقلته وسائل الإعلام حول سقوط الطائرة. وقال المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، عبر تويتر "رغم محاولة ذباب حزب الله ترديد الأكاذيب فهذا لا يجعلها حقيقة: في الأسبوع الأخير لم تسقط أي مسيرة لجيش الدفاع على الحدود اللبنانية".وفي بداية هذا الشهر قالت إسرائيل إنها أسقطت ثلاث طائرات مسيرة متجهة من لبنان إلى إحدى منصات الغاز التابعة لها في البحر المتوسط. أما "حزب الله" فأكد أنه أطلق ثلاث مسيرات غير مسلحة باتجاه حقل غاز كاريش، قائلا إنّ "المهمة أنجزت والرسالة وصلت".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, لبنان, العالم
إعلام: سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان
13:57 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 14:26 GMT 19.07.2022) تابعنا عبر
أفادت قناة "الجديد" اللبنانية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت اليوم الثلاثاء في منطقة الوزاني جنوبي لبنان.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت "الجديد" إن ذلك يأتي "بعد ساعات قليلة على احتفالات قادة الاحتلال بالسيطرة على مسيرة تصوير أعراس يوم أمس".
من جهته نفى الجيش الإسرائيلي، صحة ما تناقلته وسائل الإعلام حول سقوط الطائرة. وقال المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، عبر تويتر "رغم محاولة ذباب حزب الله ترديد الأكاذيب فهذا لا يجعلها حقيقة: في الأسبوع الأخير لم تسقط أي مسيرة لجيش الدفاع على الحدود اللبنانية".
وفي بداية هذا الشهر قالت إسرائيل إنها أسقطت ثلاث طائرات مسيرة متجهة من لبنان إلى إحدى منصات الغاز التابعة لها في البحر المتوسط. أما "حزب الله" فأكد أنه أطلق ثلاث مسيرات غير مسلحة باتجاه حقل غاز كاريش، قائلا إنّ "المهمة أنجزت والرسالة وصلت".