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اصطفوا في طابور... وزراء مجموعة العشرين يتلهفون على لقاء لافروف
اصطفوا في طابور... وزراء مجموعة العشرين يتلهفون على لقاء لافروف
صرحت سفيرة روسيا لدى إندونيسيا أن الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في جزيرة بالي شهد إقبالا كبيرا على إجراء محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الروسي. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T04:57+0000
2022-07-19T04:57+0000
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وكشفت السفيرة لودميلا فوروبيوفا لـ"سبوتنيك" أن رؤساء الدول أعضاء مجموعة العشرين عدا الدول الصناعية السبع، اصطفوا في طابور لإجراء محادثات ثنائية مع سيرغي لافروف.وأشارت إلى أن أعضاء مجموعة العشرين عدا أعضاء مجموعة السبع مستعدون للاستماع وتفهُّم موقف روسيا.وأضافت أن الاجتماع الوزاري لم يكن خاليا من تصريحات عدائية وتهجمات على روسيا من قبل ممثلي الدول الغربية، ولكن الموقف العام كان بنّاء.
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اصطفوا في طابور... وزراء مجموعة العشرين يتلهفون على لقاء لافروف

04:57 GMT 19.07.2022
© Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصوراجتماع وزاري لمجموعة العشرين
اجتماع وزاري لمجموعة العشرين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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صرحت سفيرة روسيا لدى إندونيسيا أن الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في جزيرة بالي شهد إقبالا كبيرا على إجراء محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الروسي.
وكشفت السفيرة لودميلا فوروبيوفا لـ"سبوتنيك" أن رؤساء الدول أعضاء مجموعة العشرين عدا الدول الصناعية السبع، اصطفوا في طابور لإجراء محادثات ثنائية مع سيرغي لافروف.
وأشارت إلى أن أعضاء مجموعة العشرين عدا أعضاء مجموعة السبع مستعدون للاستماع وتفهُّم موقف روسيا.
وأضافت أن الاجتماع الوزاري لم يكن خاليا من تصريحات عدائية وتهجمات على روسيا من قبل ممثلي الدول الغربية، ولكن الموقف العام كان بنّاء.
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