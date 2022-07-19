https://arabic.sputniknews.com/20220719/اصطفوا-في-طابور-وزراء-مجموعة-العشرين-يتلهفون-على-لقاء-لافروف-1065263356.html
اصطفوا في طابور... وزراء مجموعة العشرين يتلهفون على لقاء لافروف
اصطفوا في طابور... وزراء مجموعة العشرين يتلهفون على لقاء لافروف
صرحت سفيرة روسيا لدى إندونيسيا أن الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في جزيرة بالي شهد إقبالا كبيرا على إجراء محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الروسي. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T04:57+0000
2022-07-19T04:57+0000
2022-07-19T04:57+0000
روسيا
العالم
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وكشفت السفيرة لودميلا فوروبيوفا لـ"سبوتنيك" أن رؤساء الدول أعضاء مجموعة العشرين عدا الدول الصناعية السبع، اصطفوا في طابور لإجراء محادثات ثنائية مع سيرغي لافروف.وأشارت إلى أن أعضاء مجموعة العشرين عدا أعضاء مجموعة السبع مستعدون للاستماع وتفهُّم موقف روسيا.وأضافت أن الاجتماع الوزاري لم يكن خاليا من تصريحات عدائية وتهجمات على روسيا من قبل ممثلي الدول الغربية، ولكن الموقف العام كان بنّاء.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
اصطفوا في طابور... وزراء مجموعة العشرين يتلهفون على لقاء لافروف
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صرحت سفيرة روسيا لدى إندونيسيا أن الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في جزيرة بالي شهد إقبالا كبيرا على إجراء محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الروسي.
وكشفت
السفيرة لودميلا فوروبيوفا لـ"سبوتنيك" أن رؤساء الدول أعضاء مجموعة العشرين عدا الدول الصناعية السبع، اصطفوا في طابور لإجراء محادثات ثنائية مع سيرغي لافروف.
وأشارت إلى أن أعضاء مجموعة العشرين عدا أعضاء مجموعة السبع مستعدون للاستماع وتفهُّم موقف روسيا.
وأضافت أن الاجتماع الوزاري لم يكن خاليا من تصريحات عدائية وتهجمات على روسيا من قبل ممثلي الدول الغربية، ولكن الموقف العام كان بنّاء.