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المخابرات العامة السودانية تنجح في الصلح بين قبيلتين شمال كردفان
المخابرات العامة السودانية تنجح في الصلح بين قبيلتين شمال كردفان
أعلنت المخابرات العامة في شمال ولاية كرفان السودانية نجاح مبادرة تمت تحت رعايتها في التوصل إلى صلح بين قبيلتي الشنابلة والفلاتة شمالي الولاية. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T16:32+0000
2022-07-19T16:32+0000
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وقال مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية بالانابة العقيد ركن مسيرة قسم الله عبد الله، إن "موقف أولياء الدم وعفوهم عن الجاني يعكس مبادئ القبائل ويجسد التسامح والاخوة ووحدة الصف"، وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأضاف خلال كلمته خلال اللقاء الذي تم برئاسة الجهاز في الولاية وبحضور ممثلين عن الطرفين أن "العفو وإغلاق ملف القضية يأتي في إطار إرساء ثقافة التسامح والسمو فوق الجراح".ولفت إلى أن "جهاز المخابرات العامة يولي جل الاهتمام بالمبادرات المجتمعية التي تسهم في رتق النسيج الاجتماعي".
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار السودان اليوم

المخابرات العامة السودانية تنجح في الصلح بين قبيلتين شمال كردفان

16:32 GMT 19.07.2022
© Sputnik . Александр Гращенков / الذهاب إلى بنك الصورمدينة الخرطوم
مدينة الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© Sputnik . Александр Гращенков
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أعلنت المخابرات العامة في شمال ولاية كرفان السودانية نجاح مبادرة تمت تحت رعايتها في التوصل إلى صلح بين قبيلتي الشنابلة والفلاتة شمالي الولاية.
وقال مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية بالانابة العقيد ركن مسيرة قسم الله عبد الله، إن "موقف أولياء الدم وعفوهم عن الجاني يعكس مبادئ القبائل ويجسد التسامح والاخوة ووحدة الصف"، وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأضاف خلال كلمته خلال اللقاء الذي تم برئاسة الجهاز في الولاية وبحضور ممثلين عن الطرفين أن "العفو وإغلاق ملف القضية يأتي في إطار إرساء ثقافة التسامح والسمو فوق الجراح".
ولفت إلى أن "جهاز المخابرات العامة يولي جل الاهتمام بالمبادرات المجتمعية التي تسهم في رتق النسيج الاجتماعي".
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