https://arabic.sputniknews.com/20220719/المخابرات-العامة-السودانية-تنجح-في-الصلح-بين-قبيلتين-شمال-كردفان-1065298334.html
المخابرات العامة السودانية تنجح في الصلح بين قبيلتين شمال كردفان
المخابرات العامة السودانية تنجح في الصلح بين قبيلتين شمال كردفان
أعلنت المخابرات العامة في شمال ولاية كرفان السودانية نجاح مبادرة تمت تحت رعايتها في التوصل إلى صلح بين قبيلتي الشنابلة والفلاتة شمالي الولاية. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T16:32+0000
2022-07-19T16:32+0000
2022-07-19T16:32+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104478/73/1044787333_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_dad7f6355166c455195516be8d414365.jpg
وقال مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية بالانابة العقيد ركن مسيرة قسم الله عبد الله، إن "موقف أولياء الدم وعفوهم عن الجاني يعكس مبادئ القبائل ويجسد التسامح والاخوة ووحدة الصف"، وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأضاف خلال كلمته خلال اللقاء الذي تم برئاسة الجهاز في الولاية وبحضور ممثلين عن الطرفين أن "العفو وإغلاق ملف القضية يأتي في إطار إرساء ثقافة التسامح والسمو فوق الجراح".ولفت إلى أن "جهاز المخابرات العامة يولي جل الاهتمام بالمبادرات المجتمعية التي تسهم في رتق النسيج الاجتماعي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104478/73/1044787333_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_5fd5f0e854933c6609a1d168eaf54dff.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار السودان اليوم
المخابرات العامة السودانية تنجح في الصلح بين قبيلتين شمال كردفان
تابعنا عبر
أعلنت المخابرات العامة في شمال ولاية كرفان السودانية نجاح مبادرة تمت تحت رعايتها في التوصل إلى صلح بين قبيلتي الشنابلة والفلاتة شمالي الولاية.
وقال مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية بالانابة العقيد ركن مسيرة قسم الله عبد الله، إن "موقف أولياء الدم وعفوهم عن الجاني يعكس مبادئ القبائل ويجسد التسامح والاخوة ووحدة الصف"، وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأضاف خلال كلمته خلال اللقاء الذي تم برئاسة الجهاز في الولاية وبحضور ممثلين عن الطرفين أن "العفو وإغلاق ملف القضية يأتي في إطار إرساء ثقافة التسامح والسمو فوق الجراح".
ولفت إلى أن "جهاز المخابرات العامة يولي جل الاهتمام بالمبادرات المجتمعية التي تسهم في رتق النسيج الاجتماعي".