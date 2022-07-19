https://arabic.sputniknews.com/20220719/بوتين-الغرب-سبب-أزمة-الطاقة-وغازبروم-لا-علاقة-لها-بالأمر--1065308630.html
بوتين: الغرب سبب أزمة الطاقة وغازبروم لا علاقة لها بالأمر
بوتين: الغرب سبب أزمة الطاقة وغازبروم لا علاقة لها بالأمر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن محاولات إلقاء اللوم على شركة "غازبروم" فيما يتعلق بمشاكل تصدير الطاقة إلى أوروبا لا أساس لها. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T21:43+0000
2022-07-19T21:43+0000
2022-07-19T21:43+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1065291738_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_8962b23bbacc5386abfaef8bc05fc8c8.jpg
طهران- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقب القمة الثلاثية المنعقدة في طهران.وقال الرئيس الروسي إن شركة غازبروم كانت ولا تزال تفي بجميع التزاماتها فيما يتعلق بتصدير الطاقة.وأضاف بوتين: "فيما يتعلق بحقيقة محاولات شركائنا إلقاء نتيجة أخطائهم على عاتق روسيا وغازبروم فهي لا أساس لها على الإطلاق".وشدد الرئيس الروسي على أن المشاكل المتعلقة بنقل الطاقة إلى أوروبا سببها سياسة الغرب وليس روسيا.وأوضح بوتين أن الغرب فرض عقوبات على خطوط نقل الطاقة وأغلق بعضها، ثم اتهم شركة "غازبروم" بالتسبب في الأزمة.وأضاف متسائلا: "ما علاقة غازبروم بذلك؟ ما علاقتها؟ لقد أغلقتم خطا ثم أغلقتم خطا آخر وفرضتم عقوبات على محطات ضخ الغاز.. شركة غازبروم مستعدة لضخ أكبر قدر ممكن من الغاز، لكنهم (الغرب) أغلقوا كل شيء بأنفسهم".واعتبر أن مقترحات تقييد شراء النفط الروسي ستؤدي إلى نفس الوضع المتعلق بالغاز وسترتفع الأسعار بشدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/أوشاكوف-بوتين-لم-يناقش-قضية-الطائرات-المسيرة-مع-الرئيس-الإيراني-رئيسي-أو-خامنئي-1065302813.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1065291738_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_eac6d2d4736ae8ed49931a82fae8a945.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا
بوتين: الغرب سبب أزمة الطاقة وغازبروم لا علاقة لها بالأمر
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن محاولات إلقاء اللوم على شركة "غازبروم" فيما يتعلق بمشاكل تصدير الطاقة إلى أوروبا لا أساس لها.
طهران- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقب القمة الثلاثية المنعقدة في طهران.
وقال الرئيس الروسي
إن شركة غازبروم كانت ولا تزال تفي بجميع التزاماتها فيما يتعلق بتصدير الطاقة.
وأضاف بوتين: "فيما يتعلق بحقيقة محاولات شركائنا إلقاء نتيجة أخطائهم على عاتق روسيا وغازبروم فهي لا أساس لها على الإطلاق".
وشدد الرئيس الروسي على أن المشاكل المتعلقة بنقل الطاقة إلى أوروبا سببها سياسة الغرب وليس روسيا.
وأوضح بوتين أن الغرب فرض عقوبات على خطوط نقل الطاقة وأغلق بعضها، ثم اتهم شركة "غازبروم" بالتسبب في الأزمة.
وأضاف متسائلا: "ما علاقة غازبروم بذلك؟ ما علاقتها؟ لقد أغلقتم خطا ثم أغلقتم خطا آخر وفرضتم عقوبات على محطات ضخ الغاز.. شركة غازبروم مستعدة لضخ أكبر قدر ممكن من الغاز، لكنهم (الغرب) أغلقوا كل شيء بأنفسهم".
واعتبر أن مقترحات تقييد شراء النفط الروسي ستؤدي إلى نفس الوضع المتعلق بالغاز وسترتفع الأسعار بشدة.