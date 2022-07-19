عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220719/بوغدانوف-موسكو-تشك-في-أن-الدول-العربية-ستنصاع-لرغبة-الولايات-المتحدة-بإنشاء-ناتو-شرق-أوسطي-1065296151.html
بوغدانوف: موسكو تشك في أن الدول العربية ستنصاع لرغبة الولايات المتحدة بإنشاء "ناتو شرق أوسطي"
بوغدانوف: موسكو تشك في أن الدول العربية ستنصاع لرغبة الولايات المتحدة بإنشاء "ناتو شرق أوسطي"
عبر ميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية، عن شكوك موسكو في أن الدول العربية سوف تنصاع لرغبة... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T15:49+0000
2022-07-19T15:49+0000
روسيا
الشرق الأوسط
الناتو
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048706983_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f765af0deb46511e87efbf36780695e7.jpg
وقال بوغدانوف في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، "سؤال آخر، هو ما إذا كان ناتو (شرق أوسطي) سيتم تشكيله. أشك كثيرا في أن العرب سيوافقون الأمريكيين. لأنهم يدركون أن هذا يتعارض مع مصالحهم الاستراتيجية، ومراعاة حقيقة أنه من الضروري بناء علاقات حسن جوار مع دول المنطقة وليس العكس".هذا وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد أعلن خلال مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، عن تأييده إنشاء حلف "ناتو شرق أوسطي"، بمهام واضحة ومحددة.وقبل تصرحات الملك عبد الله بأيام، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية خبراً موسعاً يتعلق بلقاء مسؤولين عسكريين أمريكيين مع نظرائهم في كل من إسرائيل والأردن ومصر وعدة دول خليجية. وحسب المصدر فإن الاجتماع عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، وتناول استكشاف سبل التنسيق ضد تنامي قدرات إيران الصاروخية وذات الصلة ببرنامجها للطائرات المسيّرة.وأفادت تقارير إعلامية بأن هناك رفضا مصريا تاما لمشاركة القاهرة في أي تحالف عسكري يستهدف إيران، وأن هذا الموقف هو أحد الركائز الأساسية في عقيدة المؤسسة العسكرية المصرية.وأوضحت التقارير أن أحد الأهداف الرئيسية للزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عُمان هي إيصال رسالة طمأنة للإيرانيين، فحواها أن مصر لا ترغب في الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران بأي شكل من الأشكال.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/أمريكا-نبحث-دمج-قدرات-الدفاع-الجوي-لإسرائيل-ودول-عربية-في-مواجهة-إيران-1064834283.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048706983_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8aeb88b9c5e44b2a1b016aab0e9767cb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الشرق الأوسط, الناتو, إيران

بوغدانوف: موسكو تشك في أن الدول العربية ستنصاع لرغبة الولايات المتحدة بإنشاء "ناتو شرق أوسطي"

15:49 GMT 19.07.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
عبر ميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية، عن شكوك موسكو في أن الدول العربية سوف تنصاع لرغبة الولايات المتحدة بإنشاء "ناتو شرق أوسطي".
وقال بوغدانوف في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، "سؤال آخر، هو ما إذا كان ناتو (شرق أوسطي) سيتم تشكيله. أشك كثيرا في أن العرب سيوافقون الأمريكيين. لأنهم يدركون أن هذا يتعارض مع مصالحهم الاستراتيجية، ومراعاة حقيقة أنه من الضروري بناء علاقات حسن جوار مع دول المنطقة وليس العكس".
هذا وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد أعلن خلال مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، عن تأييده إنشاء حلف "ناتو شرق أوسطي"، بمهام واضحة ومحددة.
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
أمريكا: نبحث دمج قدرات الدفاع الجوي لإسرائيل ودول عربية في مواجهة إيران
7 يوليو, 18:51 GMT
وقبل تصرحات الملك عبد الله بأيام، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية خبراً موسعاً يتعلق بلقاء مسؤولين عسكريين أمريكيين مع نظرائهم في كل من إسرائيل والأردن ومصر وعدة دول خليجية. وحسب المصدر فإن الاجتماع عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، وتناول استكشاف سبل التنسيق ضد تنامي قدرات إيران الصاروخية وذات الصلة ببرنامجها للطائرات المسيّرة.
وأفادت تقارير إعلامية بأن هناك رفضا مصريا تاما لمشاركة القاهرة في أي تحالف عسكري يستهدف إيران، وأن هذا الموقف هو أحد الركائز الأساسية في عقيدة المؤسسة العسكرية المصرية.
وأوضحت التقارير أن أحد الأهداف الرئيسية للزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عُمان هي إيصال رسالة طمأنة للإيرانيين، فحواها أن مصر لا ترغب في الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران بأي شكل من الأشكال.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:49 GMTПрезидент РФ Владимир Путин на встрече глав государств - участников шестого Каспийского саммита в широком составе в Ашхабаде - سبوتنيك عربيالرئيس الروسي يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"12:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала