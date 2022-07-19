https://arabic.sputniknews.com/20220719/بوغدانوف-موسكو-تشك-في-أن-الدول-العربية-ستنصاع-لرغبة-الولايات-المتحدة-بإنشاء-ناتو-شرق-أوسطي-1065296151.html

بوغدانوف: موسكو تشك في أن الدول العربية ستنصاع لرغبة الولايات المتحدة بإنشاء "ناتو شرق أوسطي"

بوغدانوف: موسكو تشك في أن الدول العربية ستنصاع لرغبة الولايات المتحدة بإنشاء "ناتو شرق أوسطي"

عبر ميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية، عن شكوك موسكو في أن الدول العربية سوف تنصاع لرغبة... 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T15:49+0000

2022-07-19T15:49+0000

2022-07-19T15:49+0000

روسيا

الشرق الأوسط

الناتو

إيران

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وقال بوغدانوف في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، "سؤال آخر، هو ما إذا كان ناتو (شرق أوسطي) سيتم تشكيله. أشك كثيرا في أن العرب سيوافقون الأمريكيين. لأنهم يدركون أن هذا يتعارض مع مصالحهم الاستراتيجية، ومراعاة حقيقة أنه من الضروري بناء علاقات حسن جوار مع دول المنطقة وليس العكس".هذا وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد أعلن خلال مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، عن تأييده إنشاء حلف "ناتو شرق أوسطي"، بمهام واضحة ومحددة.وقبل تصرحات الملك عبد الله بأيام، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية خبراً موسعاً يتعلق بلقاء مسؤولين عسكريين أمريكيين مع نظرائهم في كل من إسرائيل والأردن ومصر وعدة دول خليجية. وحسب المصدر فإن الاجتماع عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، وتناول استكشاف سبل التنسيق ضد تنامي قدرات إيران الصاروخية وذات الصلة ببرنامجها للطائرات المسيّرة.وأفادت تقارير إعلامية بأن هناك رفضا مصريا تاما لمشاركة القاهرة في أي تحالف عسكري يستهدف إيران، وأن هذا الموقف هو أحد الركائز الأساسية في عقيدة المؤسسة العسكرية المصرية.وأوضحت التقارير أن أحد الأهداف الرئيسية للزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عُمان هي إيصال رسالة طمأنة للإيرانيين، فحواها أن مصر لا ترغب في الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران بأي شكل من الأشكال.

https://arabic.sputniknews.com/20220707/أمريكا-نبحث-دمج-قدرات-الدفاع-الجوي-لإسرائيل-ودول-عربية-في-مواجهة-إيران-1064834283.html

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روسيا, الشرق الأوسط, الناتو, إيران