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https://arabic.sputniknews.com/20220719/روسيا-وإيران-توقعان-مذكرة-تعاون-نفطي-في-طهران-1065271475.html
روسيا وإيران توقعان مذكرة تعاون نفطي في طهران
روسيا وإيران توقعان مذكرة تعاون نفطي في طهران
ذكرت وكالة "تسنيم" أن "غازبروم" وشركة النفط الوطنية الإيرانية وقعتا مذكرة تفاهم بشأن التعاون النفطي في طهران. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T10:28+0000
2022-07-19T10:28+0000
روسيا
إيران
اقتصاد
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وجاء في تقرير الوكالة أنه "تم توقيع مذكرة تعاون استراتيجي بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة غازبروم الروسية".يشار إلى أن رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية وصف هذه المذكرة بأنها أكبر استثمار أجنبي في تاريخ صناعة النفط الإيرانية.وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن "شركات النفط والغاز الروسية (غازبروم)، وقعت أكبر اتفاقية استثمار أجنبي في تاريخ الاقتصاد الإيراني، ويستثمر الروس حاليا، 4 مليارات دولار في صناعة النفط الإيرانية، والتي من المقرر أن تزيد عشرة أضعاف".وأشارت الوكالة إلى أن هذه الاتفاقية تشكل "تطورا كبيرا في صناعة النفط لأنه سيتم استثمار 40 مليار دولار من قبل الشركات الروسية في إيران، وهو أكبر استثمار أجنبي في قطاع النفط وحتى في الاقتصاد الإيراني".وقال محسن خجسته مهر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، "تشمل هذه المذكرة تطوير حقلي كيش وفارس الشمالي وزيادة الإنتاج في حقل بارس الجنوبي وتطوير 6 حقول نفطية".
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روسيا, إيران, اقتصاد

روسيا وإيران توقعان مذكرة تعاون نفطي في طهران

10:28 GMT 19.07.2022
© Sputnik . Максим Блиновشعار شركة "غازبروم"
شعار شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© Sputnik . Максим Блинов
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ذكرت وكالة "تسنيم" أن "غازبروم" وشركة النفط الوطنية الإيرانية وقعتا مذكرة تفاهم بشأن التعاون النفطي في طهران.
وجاء في تقرير الوكالة أنه "تم توقيع مذكرة تعاون استراتيجي بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة غازبروم الروسية".
يشار إلى أن رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية وصف هذه المذكرة بأنها أكبر استثمار أجنبي في تاريخ صناعة النفط الإيرانية.
وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن "شركات النفط والغاز الروسية (غازبروم)، وقعت أكبر اتفاقية استثمار أجنبي في تاريخ الاقتصاد الإيراني، ويستثمر الروس حاليا، 4 مليارات دولار في صناعة النفط الإيرانية، والتي من المقرر أن تزيد عشرة أضعاف".
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الاتفاقية تشكل "تطورا كبيرا في صناعة النفط لأنه سيتم استثمار 40 مليار دولار من قبل الشركات الروسية في إيران، وهو أكبر استثمار أجنبي في قطاع النفط وحتى في الاقتصاد الإيراني".
وقال محسن خجسته مهر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، "تشمل هذه المذكرة تطوير حقلي كيش وفارس الشمالي وزيادة الإنتاج في حقل بارس الجنوبي وتطوير 6 حقول نفطية".
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