https://arabic.sputniknews.com/20220719/ميدفيديف-يعلق-على-نقل-الأسلحة-لأوكرانيا-أمريكا-تحتاج-إلى-ساحة-جديدة-لتمرير-صفقات-فاسدة-1065270510.html
ميدفيديف يعلق على نقل الأسلحة لأوكرانيا: أمريكا تحتاج إلى ساحة جديدة لتمرير صفقات فاسدة
ميدفيديف يعلق على نقل الأسلحة لأوكرانيا: أمريكا تحتاج إلى ساحة جديدة لتمرير صفقات فاسدة
ندد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، بما تفعله الإدارة الأمريكية في تعاملها مع "نظام حكم يعيش أيامه الأخيرة" في أوكرانيا. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T09:54+0000
2022-07-19T09:54+0000
2022-07-19T09:54+0000
روسيا
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وقال دميتري ميدفيديف، عبر تغريدة على حسابه في "تلغرام": "إن البيت الأبيض يواصل إمداد نظام كييف الذي هو في حالة احتضار، بالأسلحة دون حسيب أو رقيب".ويستمر البيت الأبيض في نقل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا التي تعمّها فوضى رغم وجود من يعارضون توريد الأسلحة لأوكرانيا دون ضوابط في واشنطن. ولعل السبب أن هذا يدر إيرادا كبيرا على موردي الأسلحة.وأشار دميتري ميدفيديف إلى أن العسكريين الأمريكيين كانوا قد فشلوا في تجاربهم الفاسدة مع مبيعات الأسلحة في أفغانستان، حيث تركوا أسلحة ومعدات عسكرية قيمتها 85 مليار دولار عندما رحلوا عن هذا البلد. وهكذا انتهت تجاربهم الفاسدة في أفغانستان، ولكن الصفقات الفاسدة والمفسدة لبيع الأسلحة إلى بلدان أخرى لم تنته لأنها تحقق ربحا كبيرا.وأضاف دميتري ميدفيديف أن واشنطن كانت قد اكتسبت خبرة كبيرة خلال تنفيذ صفقات أسلحة في الخفاء في الماضي. وكان "جو الناعس" (وهي الصفة التي أطلقها ترامب على بايدن خلال الحملة الانتخابية "جو الناعس يوقظ أمريكا") حينئذ عضوا في لجنة الشؤون الدولية بمجلس الشيوخ الأمريكي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ميدفيديف يعلق على نقل الأسلحة لأوكرانيا: أمريكا تحتاج إلى ساحة جديدة لتمرير صفقات فاسدة
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ندد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، بما تفعله الإدارة الأمريكية في تعاملها مع "نظام حكم يعيش أيامه الأخيرة" في أوكرانيا.
وقال
دميتري ميدفيديف، عبر تغريدة على حسابه في "تلغرام": "إن البيت الأبيض يواصل إمداد نظام كييف الذي هو في حالة احتضار، بالأسلحة دون حسيب أو رقيب".
ويستمر البيت الأبيض في نقل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا التي تعمّها فوضى رغم وجود من يعارضون توريد الأسلحة لأوكرانيا دون ضوابط في واشنطن. ولعل السبب أن هذا يدر إيرادا كبيرا على موردي الأسلحة.
وأشار دميتري ميدفيديف إلى أن العسكريين الأمريكيين كانوا قد فشلوا في تجاربهم الفاسدة مع مبيعات الأسلحة في أفغانستان، حيث تركوا أسلحة ومعدات عسكرية قيمتها 85 مليار دولار عندما رحلوا عن هذا البلد. وهكذا انتهت تجاربهم الفاسدة في أفغانستان، ولكن الصفقات الفاسدة والمفسدة لبيع الأسلحة إلى بلدان أخرى لم تنته لأنها تحقق ربحا كبيرا.
وأضاف دميتري ميدفيديف أن واشنطن كانت قد اكتسبت خبرة كبيرة خلال تنفيذ صفقات أسلحة في الخفاء في الماضي. وكان "جو الناعس" (وهي الصفة التي أطلقها ترامب على بايدن خلال الحملة الانتخابية "جو الناعس يوقظ أمريكا") حينئذ عضوا في لجنة الشؤون الدولية بمجلس الشيوخ الأمريكي.