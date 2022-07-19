https://arabic.sputniknews.com/20220719/وصول-وزير-الخارجية-السوري-إلى-العاصمة-الإيرانية-طهران-1065303436.html
وصول وزير الخارجية السوري إلى العاصمة الإيرانية طهران
وصول وزير الخارجية السوري إلى العاصمة الإيرانية طهران
وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T18:15+0000
2022-07-19T18:15+0000
2022-07-19T18:16+0000
أخبار سوريا اليوم
إيران
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وقالت وكالة الأنباء السورية، إن وزير الخارجية فيصل المقداد وصل طهران منذ قليل.ويأتي ذلك تزامنا مع انعقاد قمة أستانا السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستضافة الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي وبحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران.وبدأت محادثات أستانا بمبادرة من إيران وروسيا وتركيا عام 2017 بهدف تسوية الأزمة السورية المستمرة منذ سنوات.وعُقدت الجولة الأولى من اجتماع أستانا أو اجتماع السلام السوري في كازاخستان في كانون الثاني/ يناير 2017 بحضور إيران وروسيا وتركيا.وعقدت الدول الثلاث حتى الآن 18 جولة من محادثات أستانا بهدف بحث القضايا الإنسانية وتعزيز الثقة والتنسيق لاتخاذ إجراءات تتماشى مع تطور عملية السلام وحل الأزمة السورية.وقد تم التأكيد في جميع هذه المفاوضات على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها ومواصلة عملية وقف إطلاق النار.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/بوتين-عمل-روسيا-وإيران-وتركيا-لحل-الأزمة-في-سوريا-فعال-1065303138.html
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أخبار سوريا اليوم, إيران
وصول وزير الخارجية السوري إلى العاصمة الإيرانية طهران
18:15 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 18:16 GMT 19.07.2022) تابعنا عبر
وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران.
وقالت
وكالة الأنباء السورية، إن وزير الخارجية فيصل المقداد وصل طهران منذ قليل.
ويأتي ذلك تزامنا مع انعقاد قمة أستانا السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستضافة الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي وبحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران.
وبدأت محادثات أستانا بمبادرة من إيران وروسيا وتركيا عام 2017 بهدف تسوية الأزمة السورية المستمرة منذ سنوات.
وعُقدت الجولة الأولى من اجتماع أستانا أو اجتماع السلام السوري في كازاخستان في كانون الثاني/ يناير 2017 بحضور إيران وروسيا وتركيا.
وعقدت الدول الثلاث حتى الآن 18 جولة من محادثات أستانا بهدف بحث القضايا الإنسانية وتعزيز الثقة والتنسيق لاتخاذ إجراءات تتماشى مع تطور عملية السلام وحل الأزمة السورية.
وقد تم التأكيد في جميع هذه المفاوضات على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها ومواصلة عملية وقف إطلاق النار.