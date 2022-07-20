https://arabic.sputniknews.com/20220720/التحالف-العربي-ينفي-مزاعم-أنصار-الله-بتنفيذ-ضربات-جوية-في-اليمن-ويؤكد-توقفها-مع-بدء-سريان-الهدنة-1065314081.html

التحالف العربي ينفي مزاعم "أنصار الله" بتنفيذ ضربات جوية في اليمن ويؤكد توقفها مع بدء سريان الهدنة

التحالف العربي ينفي مزاعم "أنصار الله" بتنفيذ ضربات جوية في اليمن ويؤكد توقفها مع بدء سريان الهدنة

نفى التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، مزاعم جماعة "أنصار الله" اليمنية حول تنفيذ التحالف ضربات جوية في الضالع، مؤكدا أنها "عارية عن الصحة". 20.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-20T06:56+0000

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وقال التحالف، في بيان له، إن "الضربات الجوية للتحالف توقفت مع بدء سريان الهدنة"، مضيفا أنه: "يتخذ الإجراءات كاملة لتثبيت الهدنة وندعمها بين الأطراف اليمنية"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية- واس.واتهم رئيس الوفد المفاوض في "أنصار الله"، محمد عبد السلام، أمس الثلاثاء، التحالف العربي، بعدم الالتزام ببنود الهدنة السارية في اليمن، مبرراً عدم موافقة الجماعة على المقترح الأممي لفتح الطرق بارتباط الملف بالوضع العسكري ووقف إطلاق النار.وقال عبد السلام، حسب ما نقل عنه تلفزيون "المسيرة": "اتفاق الهدنة واضح ومعلن وما تم تنفيذه يتحدث عن نفسه.. هناك التزام لا بأس به فيما يتعلق بالعمليات الواسعة، لكن الطيران التجسسي لم يتوقف والطيران الحربي نفذ عدداً من الغارات أدت لسقوط قتلى".وفي الثاني من حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت الأمم المتحدة موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس/ آب المقبل.وتضمنت الهدنة الأممية، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.كما تتضمن الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله, قوات التحالف العربي