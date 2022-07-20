https://arabic.sputniknews.com/20220720/التضخم-السنوي-في-المملكة-المتحدة-يقفز-إلى-أعلى-مستوى-له-منذ-40-عاما-1065324921.html
التضخم السنوي في المملكة المتحدة يقفز إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما
التضخم السنوي في المملكة المتحدة يقفز إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما
أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الأربعاء، أن التضخم السنوي في المملكة المتحدة تسارع في يونيو/ حزيران إلى 9.4% من 9.1% في مايو/ أيار، مسجلاً أعلى مستوى له... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T09:01+0000
2022-07-20T09:01+0000
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العالم
بريطانيا
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وقال المكتب الوطني للإحصاء في بيان: "ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 9.4% في 12 شهراً حتى يونيو 2022، مرتفعاً من 9.1% في مايو".وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بدوره بنسبة 0.8% الشهر الماضي مقابل 0.7% في مايو.
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العالم, بريطانيا
التضخم السنوي في المملكة المتحدة يقفز إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما
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أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الأربعاء، أن التضخم السنوي في المملكة المتحدة تسارع في يونيو/ حزيران إلى 9.4% من 9.1% في مايو/ أيار، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 1982.
وقال المكتب الوطني للإحصاء في بيان: "ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 9.4% في 12 شهراً حتى يونيو 2022، مرتفعاً من 9.1% في مايو".
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بدوره بنسبة 0.8% الشهر الماضي مقابل 0.7% في مايو.