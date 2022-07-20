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https://arabic.sputniknews.com/20220720/التضخم-السنوي-في-المملكة-المتحدة-يقفز-إلى-أعلى-مستوى-له-منذ-40-عاما-1065324921.html
التضخم السنوي في المملكة المتحدة يقفز إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما
التضخم السنوي في المملكة المتحدة يقفز إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما
أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الأربعاء، أن التضخم السنوي في المملكة المتحدة تسارع في يونيو/ حزيران إلى 9.4% من 9.1% في مايو/ أيار، مسجلاً أعلى مستوى له... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T09:01+0000
2022-07-20T09:01+0000
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وقال المكتب الوطني للإحصاء في بيان: "ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 9.4% في 12 شهراً حتى يونيو 2022، مرتفعاً من 9.1% في مايو".وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بدوره بنسبة 0.8% الشهر الماضي مقابل 0.7% في مايو.
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التضخم السنوي في المملكة المتحدة يقفز إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما

09:01 GMT 20.07.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS10 جنيهات إسترلينية أمامها عملات معدنية فئة جنيه إسترليني واحد ويورو واحد
10 جنيهات إسترلينية أمامها عملات معدنية فئة جنيه إسترليني واحد ويورو واحد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS
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أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الأربعاء، أن التضخم السنوي في المملكة المتحدة تسارع في يونيو/ حزيران إلى 9.4% من 9.1% في مايو/ أيار، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 1982.
وقال المكتب الوطني للإحصاء في بيان: "ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 9.4% في 12 شهراً حتى يونيو 2022، مرتفعاً من 9.1% في مايو".
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بدوره بنسبة 0.8% الشهر الماضي مقابل 0.7% في مايو.
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