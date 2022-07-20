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الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرتين مسيرتين حاولتا مهاجمة قاعدة حميميم
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرتين مسيرتين حاولتا مهاجمة قاعدة حميميم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير طائرتين مسيرتين حاولتا تنفيذ هجوم على قاعدة حميميم الجوية في سوريا. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T19:47+0000
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العالم العربي
روسيا
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وقال المتحدث باسم مجموعة القوات الروسية في سوريا للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن الدفاع الجوي لقاعدة حميميم الجوية أسقط طائرتين بدون طيار أطلقتا من المسلحين المتواجدين في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية.وأشار المتحدث إلى أن الجماعات المسلحة غير الشرعية المتواجدة في منطقة خفض التصعيد في إدلب تحاول تنفيذ هجمات على قاعدة حميميم الجوية بمساعدة طائرات بدون طيار.وأضاف المتحدث أنه "لا توجد إصابات أو أضرار مادية، قاعدة حميميم الجوية الروسية تعمل كما هو مخطط لها".
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العالم العربي, روسيا
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرتين مسيرتين حاولتا مهاجمة قاعدة حميميم
19:47 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 20:08 GMT 20.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير طائرتين مسيرتين حاولتا تنفيذ هجوم على قاعدة حميميم الجوية في سوريا.
وقال المتحدث باسم مجموعة القوات الروسية في سوريا للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن الدفاع الجوي لقاعدة حميميم الجوية أسقط طائرتين بدون طيار أطلقتا من المسلحين المتواجدين في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية.
وأشار المتحدث إلى أن الجماعات المسلحة غير الشرعية المتواجدة في منطقة خفض التصعيد في إدلب تحاول تنفيذ هجمات على قاعدة حميميم الجوية بمساعدة طائرات بدون طيار.
"في 20 يوليو/تموز 2022، في حوالي الساعة 22:10، اكتشفت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرات بدون طيار تقترب من موقع قاعدة حميميم الجوية الروسية من الاتجاه الشمالي الشرقي. دمرت نيران الدفاع الجوي الروسي طائرتين بدون طيار (أطلقتا) من المسلحين على مسافة كيلومترين من القاعدة الجوية".
وأضاف المتحدث أنه "لا توجد إصابات أو أضرار مادية، قاعدة حميميم الجوية الروسية تعمل كما هو مخطط لها".