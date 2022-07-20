https://arabic.sputniknews.com/20220720/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-طائرتين-مسيرتين-حاولتا-مهاجمة-قاعدة-حميميم--1065356438.html

الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرتين مسيرتين حاولتا مهاجمة قاعدة حميميم

الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرتين مسيرتين حاولتا مهاجمة قاعدة حميميم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير طائرتين مسيرتين حاولتا تنفيذ هجوم على قاعدة حميميم الجوية في سوريا. 20.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-20T19:47+0000

2022-07-20T19:47+0000

2022-07-20T20:08+0000

العالم العربي

روسيا

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وقال المتحدث باسم مجموعة القوات الروسية في سوريا للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن الدفاع الجوي لقاعدة حميميم الجوية أسقط طائرتين بدون طيار أطلقتا من المسلحين المتواجدين في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية.وأشار المتحدث إلى أن الجماعات المسلحة غير الشرعية المتواجدة في منطقة خفض التصعيد في إدلب تحاول تنفيذ هجمات على قاعدة حميميم الجوية بمساعدة طائرات بدون طيار.وأضاف المتحدث أنه "لا توجد إصابات أو أضرار مادية، قاعدة حميميم الجوية الروسية تعمل كما هو مخطط لها".

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