https://arabic.sputniknews.com/20220720/الرئيس-السوري-يصدر-مرسوما-يقضي-بتعيين-محافظين-جدد-لعدد-من-المحافظات-السورية-1065337079.html
الرئيس السوري يصدر مرسوما يقضي بتعيين محافظين جدد لعدد من المحافظات السورية
الرئيس السوري يصدر مرسوما يقضي بتعيين محافظين جدد لعدد من المحافظات السورية
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الـمرسوم رقم 198 للعام 2022 القاضي بإنهاء تعيين عدد من المحافظين ونقل عدد آخر. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T12:43+0000
2022-07-20T12:43+0000
2022-07-20T12:43+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد تم إنهاء تعيين السيد عادل أنور العلبي محافظا لمحافظة دمشق، ونقل السيد محمد طارق كريشاتي محافظ حماة وتعيينه محافظا لمحافظة دمشق.وأضاف المرسوم رقم 199 للعام 2022 القاضي بإنهاء تعيين السيد غسان حليم خليل محافظا لمحافظة الحسكة، وتعيين الدكتور لؤي صيوح محافظاً لمحافظة الحسكة.فيما أشار البيان إلى أن المرسوم رقم 200 للعام 2022 يقضي بنقل السيد صفوان سليمان أبو سعده محافظ طرطوس وتعيينه محافظا لمحافظة ريف دمشق، ونقل السيد عبد الحليم خليل محافظ القنيطرة وتعيينه محافظا لمحافظة طرطوس، ونقل المهندس معتز أبو النصر جمران محافظ ريف دمشق وتعيينه محافظاً لمحافظة القنيطرة.كما أصدر الرئيس السوري المرسوم رقم 201 للعام 2022 القاضي بنقل السيد بسام ممدوح بارسيك محافظ حمص وتعيينه محافظا لمحافظة السويداء، ونقل السيد نمير حبيب مخلوف محافظ السويداء وتعيينه محافظا لمحافظة حمص.وجاء المرسوم رقم 202 للعام 2022 بتعيين الدكتور محمود زنبوعة محافظا لمحافظة حماة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
الرئيس السوري يصدر مرسوما يقضي بتعيين محافظين جدد لعدد من المحافظات السورية
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الـمرسوم رقم 198 للعام 2022 القاضي بإنهاء تعيين عدد من المحافظين ونقل عدد آخر.
وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"
، فقد تم إنهاء تعيين السيد عادل أنور العلبي محافظا لمحافظة دمشق، ونقل السيد محمد طارق كريشاتي محافظ حماة وتعيينه محافظا لمحافظة دمشق.
وأضاف المرسوم رقم 199 للعام 2022 القاضي بإنهاء تعيين السيد غسان حليم خليل محافظا لمحافظة الحسكة، وتعيين الدكتور لؤي صيوح محافظاً لمحافظة الحسكة.
فيما أشار البيان إلى أن المرسوم رقم 200 للعام 2022 يقضي بنقل السيد صفوان سليمان أبو سعده محافظ طرطوس وتعيينه محافظا لمحافظة ريف دمشق، ونقل السيد عبد الحليم خليل محافظ القنيطرة وتعيينه محافظا لمحافظة طرطوس، ونقل المهندس معتز أبو النصر جمران محافظ ريف دمشق وتعيينه محافظاً لمحافظة القنيطرة.
كما أصدر الرئيس السوري المرسوم رقم 201 للعام 2022 القاضي بنقل السيد بسام ممدوح بارسيك محافظ حمص وتعيينه محافظا لمحافظة السويداء، ونقل السيد نمير حبيب مخلوف محافظ السويداء وتعيينه محافظا لمحافظة حمص.
وجاء المرسوم رقم 202 للعام 2022 بتعيين الدكتور محمود زنبوعة محافظا لمحافظة حماة.