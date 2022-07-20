https://arabic.sputniknews.com/20220720/خفر-السواحل-الياباني-في-أوكيناوا-يقصف-ساحل-الجزيرة-بالذخيرة-الحية-1065325266.html
خفر السواحل الياباني في أوكيناوا يقصف ساحل الجزيرة بالذخيرة الحية
خفر السواحل الياباني في أوكيناوا يقصف ساحل الجزيرة بالذخيرة الحية
أفادت وسائل إعلام يابانية بأن سفينة دورية تابعة لخفر السواحل الياباني في محافظة أوكيناوا الواقعة في أقصى جنوب البلاد قصفت الساحل بطريق الخطأ بالذخيرة الحية. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T09:13+0000
2022-07-20T09:13+0000
2022-07-20T09:13+0000
العالم
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ووقع الحادث، أمس الثلاثاء، عندما رست السفينة شيموجي في ميناء جزيرة إيرابو في أوكيناوا. وأجرى سبعة من أفراد الطاقم فحصاً وقائياً للمدفع الآلي، وقاموا بتحميله ووضعه في حالة تأهب. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن القبطان، الذي لم يكن يعلم أن البندقية قد تم تحميلها، أجرى فحصاً تدريبياً لعملياتها، ونتيجة لذلك، أطلقت ثماني طلقات من عيار 20 ملم باتجاه الشاطئ.ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار بالمباني، لكن هناك آثار شظايا على سيارات متوقفة في الميناء، مع تحطم زجاج بعض المركبات. اعتذر خفر السواحل الياباني ووعد بأن هذا لن يحدث مرة أخرى.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
خفر السواحل الياباني في أوكيناوا يقصف ساحل الجزيرة بالذخيرة الحية
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أفادت وسائل إعلام يابانية بأن سفينة دورية تابعة لخفر السواحل الياباني في محافظة أوكيناوا الواقعة في أقصى جنوب البلاد قصفت الساحل بطريق الخطأ بالذخيرة الحية.
ووقع الحادث، أمس الثلاثاء، عندما رست السفينة شيموجي في ميناء جزيرة إيرابو في أوكيناوا. وأجرى سبعة من أفراد الطاقم فحصاً وقائياً للمدفع الآلي، وقاموا بتحميله ووضعه في حالة تأهب.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن القبطان، الذي لم يكن يعلم أن البندقية قد تم تحميلها، أجرى فحصاً تدريبياً لعملياتها، ونتيجة لذلك، أطلقت ثماني طلقات من عيار 20 ملم باتجاه الشاطئ.
ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار بالمباني، لكن هناك آثار شظايا على سيارات متوقفة في الميناء، مع تحطم زجاج بعض المركبات. اعتذر خفر السواحل الياباني ووعد بأن هذا لن يحدث مرة أخرى.