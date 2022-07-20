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خفر السواحل الياباني في أوكيناوا يقصف ساحل الجزيرة بالذخيرة الحية
خفر السواحل الياباني في أوكيناوا يقصف ساحل الجزيرة بالذخيرة الحية
أفادت وسائل إعلام يابانية بأن سفينة دورية تابعة لخفر السواحل الياباني في محافظة أوكيناوا الواقعة في أقصى جنوب البلاد قصفت الساحل بطريق الخطأ بالذخيرة الحية. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T09:13+0000
2022-07-20T09:13+0000
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ووقع الحادث، أمس الثلاثاء، عندما رست السفينة شيموجي في ميناء جزيرة إيرابو في أوكيناوا. وأجرى سبعة من أفراد الطاقم فحصاً وقائياً للمدفع الآلي، وقاموا بتحميله ووضعه في حالة تأهب. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن القبطان، الذي لم يكن يعلم أن البندقية قد تم تحميلها، أجرى فحصاً تدريبياً لعملياتها، ونتيجة لذلك، أطلقت ثماني طلقات من عيار 20 ملم باتجاه الشاطئ.ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار بالمباني، لكن هناك آثار شظايا على سيارات متوقفة في الميناء، مع تحطم زجاج بعض المركبات. اعتذر خفر السواحل الياباني ووعد بأن هذا لن يحدث مرة أخرى.
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العالم

خفر السواحل الياباني في أوكيناوا يقصف ساحل الجزيرة بالذخيرة الحية

09:13 GMT 20.07.2022
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGIأقوى 5 جيوش في العالم لعام 2021... الجيش الياباني
أقوى 5 جيوش في العالم لعام 2021... الجيش الياباني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGI
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أفادت وسائل إعلام يابانية بأن سفينة دورية تابعة لخفر السواحل الياباني في محافظة أوكيناوا الواقعة في أقصى جنوب البلاد قصفت الساحل بطريق الخطأ بالذخيرة الحية.
ووقع الحادث، أمس الثلاثاء، عندما رست السفينة شيموجي في ميناء جزيرة إيرابو في أوكيناوا. وأجرى سبعة من أفراد الطاقم فحصاً وقائياً للمدفع الآلي، وقاموا بتحميله ووضعه في حالة تأهب.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن القبطان، الذي لم يكن يعلم أن البندقية قد تم تحميلها، أجرى فحصاً تدريبياً لعملياتها، ونتيجة لذلك، أطلقت ثماني طلقات من عيار 20 ملم باتجاه الشاطئ.
ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار بالمباني، لكن هناك آثار شظايا على سيارات متوقفة في الميناء، مع تحطم زجاج بعض المركبات. اعتذر خفر السواحل الياباني ووعد بأن هذا لن يحدث مرة أخرى.
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