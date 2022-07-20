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ليبيا تعلن استئناف تصدير النفط من ميناء السدرة
ليبيا تعلن استئناف تصدير النفط من ميناء السدرة
أعلنت وزارة النفط والغاز الليبية، اليوم الأربعاء، استئناف تصدير النفط عبر ميناء السدرة، وذلك بعد أيام من بدء المؤسسة الوطنية للنفط استئناف التصدير من جميع... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T13:50+0000
2022-07-20T13:50+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. ونشرت الوزارة بيانا جاء فيه أن "الناقلة (MALATA) وصلت لشحن حمولتها المقدرة بنحو مليون برميل. كما بدأت حقول شركة الواحة عودتها للإنتاج بشكل تدريجي ووصلت إلى حوالي 15 ألف برميل ومن المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية مع نهاية اليوم إلى 30 ألف برميل".كانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أعلنت الاثنين، استئناف تصدير النفط الخام في جميع الموانئ والحقول النفطية، بعد رفع حالة القوة القاهرة.وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان: "يتم الآن الاستعداد لتصدير كميات النفط الخام بعد رفع حالة القوة القاهرة على الموانئ والحقول النفطية".وكانت وزارة النفط والغاز الليبية في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أعلنت الأحد، استئناف تصدير النفط بعد توقف دام نحو 3 أشهر. وجاء قرار استئناف التصدير بعد إعلان الدبيبة إقالة مجلس الإدارة السابق للمؤسسة برئاسة مصطفى صنع الله، واستبداله بإدارة أخرى. في الوقت نفسه، اعتبر مجلس الإدارة الذي تم الإطاحة به برئاسة مصطفى صنع الله، قرار إقالته غير شرعي، باعتبار أن المؤسسة محمية بالقانون الدولي، والاتفاق السياسي، وهي محايدة ولا تتبع للحكومة.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/هل-تنجح-جهود-ضباط-ليبيا-في-توحيد-المؤسسة-العسكرية؟-1065334304.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

ليبيا تعلن استئناف تصدير النفط من ميناء السدرة

13:50 GMT 20.07.2022
© AFP 2022 / Abdullah Domaليبيا
ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© AFP 2022 / Abdullah Doma
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أعلنت وزارة النفط والغاز الليبية، اليوم الأربعاء، استئناف تصدير النفط عبر ميناء السدرة، وذلك بعد أيام من بدء المؤسسة الوطنية للنفط استئناف التصدير من جميع الموانئ والحقول النفطية في البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. ونشرت الوزارة بيانا جاء فيه أن "الناقلة (MALATA) وصلت لشحن حمولتها المقدرة بنحو مليون برميل. كما بدأت حقول شركة الواحة عودتها للإنتاج بشكل تدريجي ووصلت إلى حوالي 15 ألف برميل ومن المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية مع نهاية اليوم إلى 30 ألف برميل".
كانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أعلنت الاثنين، استئناف تصدير النفط الخام في جميع الموانئ والحقول النفطية، بعد رفع حالة القوة القاهرة.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان: "يتم الآن الاستعداد لتصدير كميات النفط الخام بعد رفع حالة القوة القاهرة على الموانئ والحقول النفطية".
الناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي في احتفالية تخريج الدفعة الأولى لمركز تدريب القوات الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
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12:36 GMT
وكانت وزارة النفط والغاز الليبية في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أعلنت الأحد، استئناف تصدير النفط بعد توقف دام نحو 3 أشهر.
وجاء قرار استئناف التصدير بعد إعلان الدبيبة إقالة مجلس الإدارة السابق للمؤسسة برئاسة مصطفى صنع الله، واستبداله بإدارة أخرى.
في الوقت نفسه، اعتبر مجلس الإدارة الذي تم الإطاحة به برئاسة مصطفى صنع الله، قرار إقالته غير شرعي، باعتبار أن المؤسسة محمية بالقانون الدولي، والاتفاق السياسي، وهي محايدة ولا تتبع للحكومة.
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