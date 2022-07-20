https://arabic.sputniknews.com/20220720/مشعل-يجب-مواجهة-التطبيع-مع-إسرائيل-بكل-الوسائل-الممكنة-1065338459.html
مشعل: يجب مواجهة التطبيع مع إسرائيل بكل الوسائل الممكنة
مشعل: يجب مواجهة التطبيع مع إسرائيل بكل الوسائل الممكنة
صرح خالد مشعل، رئيس حركة "حماس" في الخارج أنه "يجب مواجهة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل الممكنة"، واصفا إياه بـ"الشر المستطير". 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T13:03+0000
2022-07-20T13:03+0000
2022-07-20T13:03+0000
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
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ونقلت وكالة "شهاب" عن مشعل قوله إن "على شباب الأمة النهوض بأوطانهم، وحمل هموم شعوبهم، بجانب شراكتنا معا في مقاومة العدو الصهيوني، واستعادة القدس وفلسطين، باعتبارها قضية الأمة المركزية".جاءت تصريحات مشعل خلال أمسية شبابية ضمن ملتقى طلائع شباب العالم الإسلامي الأول، الذي أقيم في إسطنبول، أوضح القيادي في "حماس" خلالها أن "حماس تعتز بأمتها، وحريصة على أمنها واستقرارها ووحدتها، والحركة تجتهد في مسيرة عملها، ومقاومتها للاحتلال الصهيوني على تطوير قدراتها وإمكاناتها بما يحقق مشروعها في التحرير".وطالب رئيس الحركة في الخارج بأهمية "فتح البوابات للتواصل، والانفتاح على الآخر، والحكمة في التعامل مع الخلافات، وتفكيك الأزمات"، مشيرا إلى أن "حماس ليست معصومة، وهي تصيب وتخطئ، وتتعلم من أخطائها، وتصوّب نفسها، وتطوّر عملها".وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، مهاجمته موقعا عسكريا لحركة "حماس" شمالي قطاع غزة.نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، أكد من خلالها أن قوات الجيش الإسرائيلي أغارت على موقع عسكري للحركة شمالي القطاع.جاء إعلان أدرعي تعليقا على العثور على مقذوف في مستوطنة "نتيف هعسراه" في منطقة غلاف غزة، والذي أصاب مبنى صناعيا في المستوطنة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس
مشعل: يجب مواجهة التطبيع مع إسرائيل بكل الوسائل الممكنة
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صرح خالد مشعل، رئيس حركة "حماس" في الخارج أنه "يجب مواجهة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل الممكنة"، واصفا إياه بـ"الشر المستطير".
ونقلت وكالة
"شهاب" عن مشعل قوله إن "على شباب الأمة النهوض بأوطانهم، وحمل هموم شعوبهم، بجانب شراكتنا معا في مقاومة العدو الصهيوني، واستعادة القدس وفلسطين، باعتبارها قضية الأمة المركزية".
جاءت تصريحات مشعل خلال أمسية شبابية ضمن ملتقى طلائع شباب العالم الإسلامي الأول، الذي أقيم في إسطنبول، أوضح القيادي في "حماس" خلالها أن "حماس تعتز بأمتها، وحريصة على أمنها واستقرارها ووحدتها، والحركة تجتهد في مسيرة عملها، ومقاومتها للاحتلال الصهيوني على تطوير قدراتها وإمكاناتها بما يحقق مشروعها في التحرير".
وشدد مشعل على حرص الحركة كذلك على التوازن بين المبادئ والمصالح، والتمسك بهويتها وقيمها، ناصحا "الأحزاب الحاكمة والفاعلة في الدول العربية والإسلامية لبناء شراكات داخل الوطن الواحد، وهو ما من شأنه تحقيق المصلحة للجميع، وقطع الطريق على التدخلات الخارجية".
وطالب رئيس الحركة في الخارج بأهمية "فتح البوابات للتواصل، والانفتاح على الآخر، والحكمة في التعامل مع الخلافات، وتفكيك الأزمات"، مشيرا إلى أن "حماس ليست معصومة، وهي تصيب وتخطئ، وتتعلم من أخطائها، وتصوّب نفسها، وتطوّر عملها".
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، مهاجمته موقعا عسكريا لحركة "حماس" شمالي قطاع غزة.
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، أكد من خلالها أن قوات الجيش الإسرائيلي أغارت على موقع عسكري للحركة شمالي القطاع.
جاء إعلان أدرعي تعليقا على العثور على مقذوف في مستوطنة "نتيف هعسراه" في منطقة غلاف غزة، والذي أصاب مبنى صناعيا في المستوطنة.