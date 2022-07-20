https://arabic.sputniknews.com/20220720/وزير-التعاون-الإقليمي-الإسرائيلي-يهاجم-تقريرا-لتلفزيون-بلاده-من-داخل-مكة-1065346581.html

وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي يهاجم تقريرا لتلفزيون بلاده من داخل مكة

وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي يهاجم تقريرا لتلفزيون بلاده من داخل مكة

انتقد وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، تقرير بثه تلفزيون بلاده قدمه صحفي دخل مكة سرا رغم حظر دخولها على غير المسلمين. 20.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-20T15:30+0000

2022-07-20T15:30+0000

2022-07-20T15:30+0000

مكة

إسرائيل

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واعتذر الوزير فريح، وهو مسلم، عن الواقعة التي أثارت رد فعل عنيف على وسائل التواصل الاجتماعي ووصف التقرير الإسرائيلي من داخل مكة بإنه "غبي وضار" بالعلاقات بين إسرائيل ودول الخليج، حسبما نقل موقع " swissinfo".وشدد فريج على أن التقرير يضر بالجهود التي ترعاها الولايات المتحدة لدفع إسرائيل والسعودية نحو مزيد من تطبيع العلاقات، على غرار الاتفاقيتين الدبلوماسيتين مع كل من الإمارات والبحرين عام 2020.يذكر أن "القناة 13" الإخبارية الإسرائيلية كانت قد نشرت تقريرا مصورا مدته عشر دقائق من السعودية أعده الصحفي جيل تماري يوم الاثنين الماضي، ظهر فيه وهو يتنقل بسيارة بجوار المسجد الحرام في مكة ويصعد على جبل الرحمة، وهو جزء من مشعر عرفات الذي يحظى بقدسية شديدة لدى المسلمين.وبرفقة شخص يبدو مرشدا محليا، والذي تم حجب وجهه للحيلولة دون التعرف على هويته، خفض تماري صوته بينما كان يتحدث أمام الكاميرا باللغة العبرية، وتحول أحيانا للتحدث باللغة الإنجليزية لتجنب اكتشاف أنه إسرائيلي.جاء ذلك بعدما كان تماري موجودا في مدينة جدة بهدف تغطية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية يوم الجمعة الماضي، فيما لم يتضح ما إذا كانت السلطات وافقت على زيارته إلى مكة، والتي اعتذر بشأنها في وقت لاحق قائلا إنه لم يكن يقصد الإساءة للمسلمين.

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مكة, إسرائيل