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https://arabic.sputniknews.com/20220720/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يتوجه-إلى-الولايات-المتحدة-للمشاركة-في-مؤتمر-أمني-ولقاء-مسؤولين-أمريكيين-1065322595.html
وزير الدفاع الإسرائيلي يتوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مؤتمر أمني ولقاء مسؤولين أمريكيين
وزير الدفاع الإسرائيلي يتوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مؤتمر أمني ولقاء مسؤولين أمريكيين
غادر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس بلاده، اليوم الأربعاء، متوجها إلى الولايات المتحدة، للمشاركة في مؤتمر أمنيّ يعقد هناك، وإجراء مباحثات مع مسؤولين... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T08:57+0000
2022-07-20T08:57+0000
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إسرائيل
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القدس - سبوتنيك. وقالت قناة "كان" الإسرائيلية: "غانتس سيشارك في مؤتمر الأمن لمعهد آسبين، والذي يُتوقَّع أن يلتقي خلاله مع مسؤولين أمريكيين، بينهم مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان".وأضافت: "غانتس سيلتقي كلا من مدير وكالة المخابرات المركزية، وليام بيرنز، ووزيرة الخارجية السابقة، كوندوليزا رايس، ووزير الدفاع السابق، مارك آسبر؛ بالإضافة إلى أعضاء ورؤساء لجان في الكونغرس تتعامل مع القضايا الأمنية".وتتزامن زيارة غانتس إلى الولايات المتحدة، مع زيارة رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، إلى المغرب، لبحث التعاون العسكريّ.وتعتبر زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى الرباط، الأولى من نوعها منذ استئناف العلاقات بين البلدين، في كانون الأول/ديسمبر 2020.
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العالم, إسرائيل

وزير الدفاع الإسرائيلي يتوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مؤتمر أمني ولقاء مسؤولين أمريكيين

08:57 GMT 20.07.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUMوزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس
وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUM
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غادر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس بلاده، اليوم الأربعاء، متوجها إلى الولايات المتحدة، للمشاركة في مؤتمر أمنيّ يعقد هناك، وإجراء مباحثات مع مسؤولين أمريكيين.
القدس - سبوتنيك. وقالت قناة "كان" الإسرائيلية: "غانتس سيشارك في مؤتمر الأمن لمعهد آسبين، والذي يُتوقَّع أن يلتقي خلاله مع مسؤولين أمريكيين، بينهم مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان".
وأضافت: "غانتس سيلتقي كلا من مدير وكالة المخابرات المركزية، وليام بيرنز، ووزيرة الخارجية السابقة، كوندوليزا رايس، ووزير الدفاع السابق، مارك آسبر؛ بالإضافة إلى أعضاء ورؤساء لجان في الكونغرس تتعامل مع القضايا الأمنية".
وتتزامن زيارة غانتس إلى الولايات المتحدة، مع زيارة رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، إلى المغرب، لبحث التعاون العسكريّ.
وتعتبر زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى الرباط، الأولى من نوعها منذ استئناف العلاقات بين البلدين، في كانون الأول/ديسمبر 2020.
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