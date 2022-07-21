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https://arabic.sputniknews.com/20220721/الجيش-الأمريكي-يخطط-لامتلاك-480-من-أنظمة-قاذفات-الصواريخ-المتعددة-هيمارس-1065382662.html
الجيش الأمريكي يخطط لامتلاك 480 من أنظمة قاذفات الصواريخ المتعددة "هيمارس"
الجيش الأمريكي يخطط لامتلاك 480 من أنظمة قاذفات الصواريخ المتعددة "هيمارس"
يدرس الجيش الأمريكي مسألة امتلاك ما يصل إلى 480 من أنظمة قاذفات الصواريخ المتعددة "هيمارس"، وفقا لوثيقة نشرت على موقع مشتريات حكومي على الإنترنت. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T12:23+0000
2022-07-21T12:23+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
منظومة هيمارس
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واشنطن – سبوتنيك. وبحسب الموقع: "شراء قاذفات نظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس) لسنوات الإنتاج الكاملة من 15 إلى 19 ...السنة المالية 24: الحد الأدنى 24 / الحد الأقصى 96 السنة المالية 25: الحد الأدنى 24 / الحد الأقصى 96 السنة المالية 26: الحد الأدنى 24 / الحد الأقصى 96 السنة المالية 27: الحد الأدنى 24 / الحد الأقصى للسنة المالية 28: الحد الأدنى 24 / الحد الأقصى 96 الإجمالي: الحد الأدنى 120 / الحد الأقصى 480".ويتم الآن توفير هذا النوع من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة من قبل الولايات المتحدة لأوكرانيا، حيث تعهد البنتاغون بتزويد كييف بأكثر من 20 قاذفة صواريخ هيمارس، تم نقل 12 منها حتى الآن، فيما سيتم الإعلان عن نقل أربعة أخرى في وقت لاحق من هذا الأسبوع.من جهتها، وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220721/روسيا-تبديد-خرافات-خاطئة-عن-منظومة--هيمارس-الأمريكية-1065380048.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, منظومة هيمارس

الجيش الأمريكي يخطط لامتلاك 480 من أنظمة قاذفات الصواريخ المتعددة "هيمارس"

12:23 GMT 21.07.2022
© Sputnik . Sergey Stepanov / الذهاب إلى بنك الصورمنظومة "هيمارس" الأمريكية
منظومة هيمارس الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© Sputnik . Sergey Stepanov
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يدرس الجيش الأمريكي مسألة امتلاك ما يصل إلى 480 من أنظمة قاذفات الصواريخ المتعددة "هيمارس"، وفقا لوثيقة نشرت على موقع مشتريات حكومي على الإنترنت.
واشنطن – سبوتنيك. وبحسب الموقع: "شراء قاذفات نظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس) لسنوات الإنتاج الكاملة من 15 إلى 19 ...السنة المالية 24: الحد الأدنى 24 / الحد الأقصى 96 السنة المالية 25: الحد الأدنى 24 / الحد الأقصى 96 السنة المالية 26: الحد الأدنى 24 / الحد الأقصى 96 السنة المالية 27: الحد الأدنى 24 / الحد الأقصى للسنة المالية 28: الحد الأدنى 24 / الحد الأقصى 96 الإجمالي: الحد الأدنى 120 / الحد الأقصى 480".
منظومة صواريخ إسكندر إم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا.. تبديد خرافات خاطئة عن منظومة "هيمارس" الأمريكية
11:39 GMT
ويتم الآن توفير هذا النوع من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة من قبل الولايات المتحدة لأوكرانيا، حيث تعهد البنتاغون بتزويد كييف بأكثر من 20 قاذفة صواريخ هيمارس، تم نقل 12 منها حتى الآن، فيما سيتم الإعلان عن نقل أربعة أخرى في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
من جهتها، وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
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