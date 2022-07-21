https://arabic.sputniknews.com/20220721/الجيش-الأمريكي-يخطط-لامتلاك-480-من-أنظمة-قاذفات-الصواريخ-المتعددة-هيمارس-1065382662.html
الجيش الأمريكي يخطط لامتلاك 480 من أنظمة قاذفات الصواريخ المتعددة "هيمارس"
الجيش الأمريكي يخطط لامتلاك 480 من أنظمة قاذفات الصواريخ المتعددة "هيمارس"
يدرس الجيش الأمريكي مسألة امتلاك ما يصل إلى 480 من أنظمة قاذفات الصواريخ المتعددة "هيمارس"، وفقا لوثيقة نشرت على موقع مشتريات حكومي على الإنترنت. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T12:23+0000
2022-07-21T12:23+0000
2022-07-21T12:23+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
منظومة هيمارس
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واشنطن – سبوتنيك. وبحسب الموقع: "شراء قاذفات نظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس) لسنوات الإنتاج الكاملة من 15 إلى 19 ...السنة المالية 24: الحد الأدنى 24 / الحد الأقصى 96 السنة المالية 25: الحد الأدنى 24 / الحد الأقصى 96 السنة المالية 26: الحد الأدنى 24 / الحد الأقصى 96 السنة المالية 27: الحد الأدنى 24 / الحد الأقصى للسنة المالية 28: الحد الأدنى 24 / الحد الأقصى 96 الإجمالي: الحد الأدنى 120 / الحد الأقصى 480".ويتم الآن توفير هذا النوع من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة من قبل الولايات المتحدة لأوكرانيا، حيث تعهد البنتاغون بتزويد كييف بأكثر من 20 قاذفة صواريخ هيمارس، تم نقل 12 منها حتى الآن، فيما سيتم الإعلان عن نقل أربعة أخرى في وقت لاحق من هذا الأسبوع.من جهتها، وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220721/روسيا-تبديد-خرافات-خاطئة-عن-منظومة--هيمارس-الأمريكية-1065380048.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, منظومة هيمارس
الجيش الأمريكي يخطط لامتلاك 480 من أنظمة قاذفات الصواريخ المتعددة "هيمارس"
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يدرس الجيش الأمريكي مسألة امتلاك ما يصل إلى 480 من أنظمة قاذفات الصواريخ المتعددة "هيمارس"، وفقا لوثيقة نشرت على موقع مشتريات حكومي على الإنترنت.
واشنطن – سبوتنيك. وبحسب الموقع: "شراء قاذفات نظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس) لسنوات الإنتاج الكاملة من 15 إلى 19 ...السنة المالية 24: الحد الأدنى 24 / الحد الأقصى 96 السنة المالية 25: الحد الأدنى 24 / الحد الأقصى 96 السنة المالية 26: الحد الأدنى 24 / الحد الأقصى 96 السنة المالية 27: الحد الأدنى 24 / الحد الأقصى للسنة المالية 28: الحد الأدنى 24 / الحد الأقصى 96 الإجمالي: الحد الأدنى 120 / الحد الأقصى 480".
ويتم الآن توفير هذا النوع من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة من قبل الولايات المتحدة لأوكرانيا، حيث تعهد البنتاغون بتزويد كييف بأكثر من 20 قاذفة صواريخ هيمارس، تم نقل 12 منها حتى الآن، فيما سيتم الإعلان عن نقل أربعة أخرى في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
من جهتها، وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.