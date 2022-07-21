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https://arabic.sputniknews.com/20220721/تجدد-اشتعال-النيران-في-صوامع-الحبوب-بمرفأ-بيروت-فيديو-1065404079.html
تجدد اشتعال النيران في صوامع الحبوب بمرفأ بيروت... فيديو
تجدد اشتعال النيران في صوامع الحبوب بمرفأ بيروت... فيديو
أكد مصدر في الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، أن حريقا اندلع مجددا في مخازن الحبوب بمرفأ بيروت. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T18:44+0000
2022-07-21T18:44+0000
مرفأ
أخبار لبنان
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وقال المصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "الحريق اندلع مجددا. ألسنة اللهب ربما وصلت الكابلات أو مواد بلاستيكية داخل الصوامع. السلطات تعتزم احتواء الحريق ومنعه من الانتشار".وأشار المصدر الرسمي إلى أن السلطات تكافح لإخماد الحريق منذ عدة أيام.وفي هذا السياق، كلف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي فوج إطفاء بيروت والدفاع المدني القيام فورا بعملية التبريد لمخازن القمح في مرفأ بيروت بطريقة لا تهدد سلامة الأشخاص ولا تشكل خطرا.وشهد الجزء الشمالي من مخازن مرفأ بيروت حريقا الشهر الماضي نتيجة اشتعال حبوب القمح والذرة المُخمّرة الموجودة في المكان بكميات ضخمة منذ وقوع انفجار الرابع من أغسطس/آب عام 2020.
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مرفأ, أخبار لبنان

تجدد اشتعال النيران في صوامع الحبوب بمرفأ بيروت... فيديو

18:44 GMT 21.07.2022
© Sputnik . Abed.K Bayطوافات الجبش اللبناني عملت على إخماد حريق إهراءات مرفأ بيروت
طوافات الجبش اللبناني عملت على إخماد حريق إهراءات مرفأ بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© Sputnik . Abed.K Bay
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أكد مصدر في الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، أن حريقا اندلع مجددا في مخازن الحبوب بمرفأ بيروت.
وقال المصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "الحريق اندلع مجددا. ألسنة اللهب ربما وصلت الكابلات أو مواد بلاستيكية داخل الصوامع. السلطات تعتزم احتواء الحريق ومنعه من الانتشار".
وأشار المصدر الرسمي إلى أن السلطات تكافح لإخماد الحريق منذ عدة أيام.
وفي هذا السياق، كلف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي فوج إطفاء بيروت والدفاع المدني القيام فورا بعملية التبريد لمخازن القمح في مرفأ بيروت بطريقة لا تهدد سلامة الأشخاص ولا تشكل خطرا.
وشهد الجزء الشمالي من مخازن مرفأ بيروت حريقا الشهر الماضي نتيجة اشتعال حبوب القمح والذرة المُخمّرة الموجودة في المكان بكميات ضخمة منذ وقوع انفجار الرابع من أغسطس/آب عام 2020.
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