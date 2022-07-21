https://arabic.sputniknews.com/20220721/خبير-عسكريالناتو-بدأ-يتخبط-بعد-النجاح-العسكري-الروسي-1065383300.html
خبير عسكري:"الناتو بدأ يتخبط بعد النجاح العسكري الروسي"
خبير عسكري:"الناتو بدأ يتخبط بعد النجاح العسكري الروسي"
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": أوكرانيا تجند أبناء الريف للقتال، استعداد إسرائيلي لضرب طهران وزيارة إلى المغرب، واحد وثلاثون عراقياً... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T12:36+0000
2022-07-21T12:36+0000
2022-07-21T13:13+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير عسكري:"الناتو بدأ يتخبط بعد النجاح العسكري الروسي"
خبير عسكري:"الناتو بدأ يتخبط بعد النجاح العسكري الروسي"
وجه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو القوات العسكرية الروسية إلى التركيز على تدمير الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى في أوكرانيا، جاء ذلك التوجيه خلال قيام الوزير الروسي بتفقد القوات في مدينة فستوك الروسية.وتفقد الوزير القوات في مدينة فستوك الروسية، كما استمع لتقرير مفصل قدمه قائد المجموعة، رستم مرادوف، أشار فيه الأخير إلى التقدم الكبير الذي تحرزه القوات الروسية على أرض الميدان.عن التقييم الميداني للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد الدكتور محمود عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية لـ "شؤون عسكرية":مقتدى الصدر: التعدي على إقليم كردستان ماعاد يمكن السكوت عنه"تعرض يوم أمس إقليم كردستان إلى قصف تركي متجدد، وهذه المرة كان القصف تحديداً على مصيف زاخو في محافظة دهوك، مما أسفر عن سقوط أكثر من 31ضحية بين شهيد وجريح، في الوقت الذي أنكر فيه الجانب التركي قيامه بقصف المدنيين تظاهر عشرات العراقيين أمام مبنى السفارة التركية في بغداد رافضين ماحدث وقاموا بإنزال العلم التركي من مبنى السفارة.عن هذا الاستهداف المتكرر قال، الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء الركن عماد علو خلال مداخلة هاتفية لـ "شؤون عسكرية":التفاصيل في الملف الصوتي…
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شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري:"الناتو بدأ يتخبط بعد النجاح العسكري الروسي"
12:36 GMT 21.07.2022 (تم التحديث: 13:13 GMT 21.07.2022) تابعنا عبر
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": أوكرانيا تجند أبناء الريف للقتال، استعداد إسرائيلي لضرب طهران وزيارة إلى المغرب، واحد وثلاثون عراقياً ضحايا قصف تركي على مصيف سياحي.
وجه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو القوات العسكرية الروسية إلى التركيز على تدمير الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى في أوكرانيا، جاء ذلك التوجيه خلال قيام الوزير الروسي بتفقد القوات في مدينة فستوك الروسية.
وتفقد الوزير القوات في مدينة فستوك الروسية، كما استمع لتقرير مفصل قدمه قائد المجموعة، رستم مرادوف، أشار فيه الأخير إلى التقدم الكبير الذي تحرزه القوات الروسية على أرض الميدان.
عن التقييم الميداني للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد الدكتور محمود عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية لـ "شؤون عسكرية
":
"العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هي عملية ذات أهداف محددة وواضحة، فمنذ بدئها أكدت القيادة الروسية أنها تمتلك أهداف محددة ولكن الغرب اليوم ومن خلال تخبطه المستمر يسعى لجعلها عملية ذات مدة طويلة،غايته في أن يتم استنزاف روسيا عسكرياً".
مقتدى الصدر: التعدي على إقليم كردستان ماعاد يمكن السكوت عنه"
تعرض يوم أمس إقليم كردستان إلى قصف تركي متجدد، وهذه المرة كان القصف تحديداً على مصيف زاخو في محافظة دهوك، مما أسفر عن سقوط أكثر من 31ضحية بين شهيد وجريح، في الوقت الذي أنكر فيه الجانب التركي قيامه بقصف المدنيين تظاهر عشرات العراقيين أمام مبنى السفارة التركية في بغداد رافضين ماحدث وقاموا بإنزال العلم التركي من مبنى السفارة.
عن هذا الاستهداف المتكرر قال، الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء الركن عماد علو خلال مداخلة هاتفية لـ "شؤون عسكرية
":
"لا توجد اتفاقيات بين بغداد وأنقرة تسمح للقوات التركية قصف حزب العمال الكردستاني بالعراق، ولا يوجد قرار حكومي يسمح بوجود قاعدة عسكرية تركية داخل الأراضي العراقية، وإن الحكومة العراقية سلمت السفير التركي مذكرة تدين فيها هذا الاعتداء، والتحقيقات مستمرة ونستغرب نكران الجانب التركي لهذا القصف الذي حدث يوم أمس".
التفاصيل في الملف الصوتي…