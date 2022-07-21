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https://arabic.sputniknews.com/20220721/شركة-طيران-أسترالية-تبعد-طفلة-عن-والديها-بطريق-الخطأ-1065398568.html
شركة طيران أسترالية تبعد طفلة عن والديها بطريق الخطأ
شركة طيران أسترالية تبعد طفلة عن والديها بطريق الخطأ
قامت شركة الطيران الأسترالية "كانتاس"، بإعادة جدولة رحلة سفر طفلة تبلغ من العمر عاما واحدا عن طريق الخطأ إلى رحلة أخرى منفصلة عن والديها، ما أجبر والديها على... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T15:48+0000
2022-07-21T15:48+0000
العالم
طيران
أستراليا
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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، كانت ستيفاني وأندرو براهام يسافران عبر أوروبا مع طفلتهما قبل أن تعيد شركة الطيران جدولة رحلتهما إلى أستراليا.نتيجة لذلك، قدمت شركة الطيران تذاكر لرحلة أخرى، ستتم بعد 12 يوما من الموعد المخطط له في الأصل، الأمر الذي يحتم على المسافرين البقاء في روما لمدة أسبوعين تقريبا.وقدم ممثلو "كانتاس" اعتذارهم للأسرة في وقت لاحق، ووعدوا بسداد تكاليف إقامتهم في أوروبا.وفي وقت سابق من شهر يوليو/تموز، فقدت شركة الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" طفلة تبلغ من العمر 12 عاما صعدت على متن طائرة دون والديها، حيث أرسلت الأم ابنتها بمفردها لمقابلة والدها في مدينة أخرى بالطائرة، لكن بعد الهبوط اتضح أن الفتاة قد اختفت.
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العالم, طيران, أستراليا

شركة طيران أسترالية تبعد طفلة عن والديها بطريق الخطأ

15:48 GMT 21.07.2022
© Fotolia / Paul Liuسيدني، أستراليا
سيدني، أستراليا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© Fotolia / Paul Liu
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قامت شركة الطيران الأسترالية "كانتاس"، بإعادة جدولة رحلة سفر طفلة تبلغ من العمر عاما واحدا عن طريق الخطأ إلى رحلة أخرى منفصلة عن والديها، ما أجبر والديها على قضاء أكثر من 20 ساعة في المطار في محاولة لإصلاح الخطأ.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، كانت ستيفاني وأندرو براهام يسافران عبر أوروبا مع طفلتهما قبل أن تعيد شركة الطيران جدولة رحلتهما إلى أستراليا.
نتيجة لذلك، قدمت شركة الطيران تذاكر لرحلة أخرى، ستتم بعد 12 يوما من الموعد المخطط له في الأصل، الأمر الذي يحتم على المسافرين البقاء في روما لمدة أسبوعين تقريبا.
وقدم ممثلو "كانتاس" اعتذارهم للأسرة في وقت لاحق، ووعدوا بسداد تكاليف إقامتهم في أوروبا.
وفي وقت سابق من شهر يوليو/تموز، فقدت شركة الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" طفلة تبلغ من العمر 12 عاما صعدت على متن طائرة دون والديها، حيث أرسلت الأم ابنتها بمفردها لمقابلة والدها في مدينة أخرى بالطائرة، لكن بعد الهبوط اتضح أن الفتاة قد اختفت.
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