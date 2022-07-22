https://arabic.sputniknews.com/20220722/الحكومة-الألمانية-تمنح-شركة-طاقة-أجنبية-أكثر-من-7-مليارات-يورو-كي-لا-تعلن-إفلاسها-1065425080.html
الحكومة الألمانية تمنح شركة طاقة أجنبية أكثر من 7 مليارات يورو "كي لا تعلن إفلاسها"
الحكومة الألمانية تمنح شركة طاقة أجنبية أكثر من 7 مليارات يورو "كي لا تعلن إفلاسها"
ذكرت شركة الطاقة الفنلندية العملاقة "فورتوم" أنها وبالإضافة لشركتها الفرعية الألمانية "يونيبير" اتفقتا مع الحكومة الألمانية على حزمة شاملة لتحقيق الاستقرار في... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T11:16+0000
2022-07-22T11:16+0000
2022-07-22T11:16+0000
أخبار ألمانيا
اقتصاد
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وذكرت فورتوم في بيان صحفي اليوم الجمعة، أنه "كجزء من الحزمة، ستستحوذ الحكومة الألمانية على 30% من أسهم يونيبير عن طريق شراء إصدار إضافي من 157 مليون سهم عادي مسجل بقيمة اسمية 1.7 يورو لكل ورقة مالية بمبلغ 267 مليون يورو.وبالإضافة إلى ذلك، التزمت الحكومة الألمانية بتزويد الشركة برأس مال إضافي يصل إلى 7.7 مليار يورو من خلال إصدار أدوات إلزامية قابلة للتحويل حسب الحاجة لتغطية الخسائر المحتملة.كما سيقوم بنك "كي إف دبليو" الألماني الحكومي بتوسيع خط الائتمان لشركة من 2 مليار يورو حاليًا إلى 9 مليار يورو، كما أعلنت الحكومة عن استعدادها أيضًا لتقديم دعم إضافي إذا تجاوزت خسائر الشركة التشغيلية 7 مليارات يورو.وتعتزم الحكومة الألمانية تقديم آلية اعتبارًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول، ستغطي من خلالها 90% من الخسائر الناتجة عن زيادة تكاليف شراء الغاز لدى شركة يونيبر.ونتيجة لتنفيذ هذه الإجراءات، سيتم تخفيف حصة فورتوم ويونيبير، والتي تبلغ حاليًا حوالي 80%، إلى 56%.وفي 8 يوليو/تموز، طلبت شركة يونيبر الدعم الحكومي الألماني لتحقيق الاستقرار في أعمالها وسط أزمة الغاز، وتزامن ذلك مع اعتماد البوندستاغ الألماني تعديلات على قانون أمن الطاقة، وتنص هذه التعديلات على إمكانية اتخاذ تدابير لتحقيق الاستقرار في الميزانية العمومية للشركات في البنية التحتية الحيوية للطاقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220721/وزير-الطاقة-الألماني-يؤكد-وصول-توربين-نورد-ستريم-إلى-البلاد-1065390277.html
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أخبار ألمانيا, اقتصاد
الحكومة الألمانية تمنح شركة طاقة أجنبية أكثر من 7 مليارات يورو "كي لا تعلن إفلاسها"
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ذكرت شركة الطاقة الفنلندية العملاقة "فورتوم" أنها وبالإضافة لشركتها الفرعية الألمانية "يونيبير" اتفقتا مع الحكومة الألمانية على حزمة شاملة لتحقيق الاستقرار في الوضع المالي لشركة "يونيبير".
وذكرت فورتوم في بيان صحفي
اليوم الجمعة، أنه "كجزء من الحزمة، ستستحوذ الحكومة الألمانية على 30% من أسهم يونيبير عن طريق شراء إصدار إضافي من 157 مليون سهم عادي مسجل بقيمة اسمية 1.7 يورو لكل ورقة مالية بمبلغ 267 مليون يورو.
وبالإضافة إلى ذلك، التزمت الحكومة الألمانية بتزويد الشركة برأس مال إضافي يصل إلى 7.7 مليار يورو من خلال إصدار أدوات إلزامية قابلة للتحويل حسب الحاجة لتغطية الخسائر المحتملة.
كما سيقوم بنك "كي إف دبليو" الألماني الحكومي بتوسيع خط الائتمان لشركة من 2 مليار يورو حاليًا إلى 9 مليار يورو، كما أعلنت الحكومة عن استعدادها أيضًا لتقديم دعم إضافي إذا تجاوزت خسائر الشركة التشغيلية 7 مليارات يورو.
وتعتزم الحكومة الألمانية تقديم آلية اعتبارًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول، ستغطي من خلالها 90% من الخسائر الناتجة عن زيادة تكاليف شراء الغاز لدى شركة يونيبر.
ونتيجة لتنفيذ هذه الإجراءات، سيتم تخفيف حصة فورتوم ويونيبير، والتي تبلغ حاليًا حوالي 80%، إلى 56%.
وفي 8 يوليو/تموز، طلبت شركة يونيبر الدعم الحكومي الألماني لتحقيق الاستقرار في أعمالها وسط أزمة الغاز، وتزامن ذلك مع اعتماد البوندستاغ الألماني تعديلات على قانون أمن الطاقة،
وتنص هذه التعديلات على إمكانية اتخاذ تدابير لتحقيق الاستقرار في الميزانية العمومية للشركات في البنية التحتية الحيوية للطاقة.