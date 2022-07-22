https://arabic.sputniknews.com/20220722/ترميناتور-تثبت-فعاليتها-العالية-في-أوكرانيا-1065419611.html
"ترميناتور" تثبت فعاليتها العالية في أوكرانيا
"ترميناتور" تثبت فعاليتها العالية في أوكرانيا
كشف مصدر مطلع أن آليات مساندة الدبابات "ترميناتور" أثبتت جدارتها وأكدت فعاليتها العالية أثناء مشاركتها في العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T09:12+0000
2022-07-22T09:12+0000
2022-07-22T09:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأوضح المصدر لـ"سبوتنيك" أن المشاركين في العملية الخاصة الروسية يستفيدون من آليات "ترميناتور" في مواجهات مع قوات نظام الحكم الأوكراني التي تحاول إعاقة منفذي العملية الروسية عن تحقيق أهدافها.وتشبه آلية "ترميناتور" الدبابة، ولكنها تملك ما يميزها عن الدبابة وخاصة وجود دروع أكثر متانة ووجود أسلحة قادرة على إطلاق النار على 4 إلى 5 أهداف في آن واحد.وتتفوق آلية "ترميناتور" على الدبابة أيضا من ناحية القدرة على رصد ما حولها وسرعة تصويب الأسلحة نحو الأهداف اللازم ضربها.وتُجدي مزايا "ترميناتور" أكبر نفع في "قتال شوارع" حيث يمكن أن تتعرض دبابات القوات الصديقة لإطلاق النار من جهة غير متوقعة وخاصة من الأعلى، إلا أن "ترميناتور" تتمكن من الرد على مصادر النيران وكبتها، مستعينة بأسلحتها وخاصة مدفع عيار 30 ملم الذي يقدر على اختراق جدران المباني كما أشار إلى ذلك المصدر.ودخلت آليات "ترميناتور" الخدمة العسكرية في عام 2018.وحُددت المهمة الرئيسية المطروحة على القوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وجريمة القتل الجماعي من قبل نظام الحكم في كييف منذ عام 2014.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"ترميناتور" تثبت فعاليتها العالية في أوكرانيا
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كشف مصدر مطلع أن آليات مساندة الدبابات "ترميناتور" أثبتت جدارتها وأكدت فعاليتها العالية أثناء مشاركتها في العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.
وأوضح
المصدر لـ"سبوتنيك" أن المشاركين في العملية الخاصة الروسية يستفيدون من آليات "ترميناتور" في مواجهات مع قوات نظام الحكم الأوكراني التي تحاول إعاقة منفذي العملية الروسية عن تحقيق أهدافها.
وتشبه آلية "ترميناتور" الدبابة، ولكنها تملك ما يميزها عن الدبابة وخاصة وجود دروع أكثر متانة ووجود أسلحة قادرة على إطلاق النار على 4 إلى 5 أهداف في آن واحد.
وتتفوق آلية "ترميناتور" على الدبابة أيضا من ناحية القدرة على رصد ما حولها وسرعة تصويب الأسلحة نحو الأهداف اللازم ضربها.
وتُجدي مزايا "ترميناتور" أكبر نفع في "قتال شوارع" حيث يمكن أن تتعرض دبابات القوات الصديقة لإطلاق النار من جهة غير متوقعة وخاصة من الأعلى، إلا أن "ترميناتور" تتمكن من الرد على مصادر النيران وكبتها، مستعينة بأسلحتها وخاصة مدفع عيار 30 ملم الذي يقدر على اختراق جدران المباني كما أشار إلى ذلك المصدر.
ودخلت آليات "ترميناتور" الخدمة العسكرية في عام 2018.
وحُددت المهمة الرئيسية المطروحة على القوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وجريمة القتل الجماعي من قبل نظام الحكم في كييف منذ عام 2014.