https://arabic.sputniknews.com/20220722/تعيين-محمد-التليلي-المنصري-متحدثا-رسميا-لهيئة-الانتخابات-التونسية--1065435512.html
تعيين محمد التليلي المنصري متحدثا رسميا لهيئة الانتخابات التونسية
تعيين محمد التليلي المنصري متحدثا رسميا لهيئة الانتخابات التونسية
أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، اليوم الجمعة، تعيين عضو الهيئة محمد التليلي المنصري، ناطقا رسميا باسم الهيئة، وذلك قبل 3 أيام من موعد الاستفتاء الوطني. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T13:25+0000
2022-07-22T13:25+0000
2022-07-22T13:25+0000
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ونقلت قناة "نسمة" عن الهيئة بيانا قالت فيه، إن "التصريحات الصادرة عن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة ونائبه ماهر الجديدي وعضو الهيئة محمد التليلي المنصري هي فقط التي تعتبر تصريحات رسمية تنسب للهيئة".يذكر أن هيئة الانتخابات التونسية تشهد صراعا داخليا بين أعضائها وسامي بن سلامة، حيث يتهمه أعضاء المجلس بافشاء أسرار المجلس وعدم احترام أعضائه ونشر معلومات زائفة والتحريض ضدهم.وفي وقت سابق، استبعد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر أن يشهد الاستفتاء على الدستور المقرر الإثنين المقبل أي تزوير، معتبرا أن ذلك "أمر مستحيل".جاء ذلك في تصريحات إعلامية خلال تفقده مقر الهيئة الفرعية للانتخابات بالقيروان وسط البلاد، استعدادا للاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، على ما نقلت قناة "نسمة" الخاصة.وقال بوعسكر إن السلطات الأمنية ألقت القبض على أشخاص "حاولوا قرصنة وتغيير مراكز الاقتراع لشخصيات سياسية معروفة بعد أن فتحت النيابة العمومية بحثا في الموضوع بالتنسيق مع وزارة الداخلية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
تعيين محمد التليلي المنصري متحدثا رسميا لهيئة الانتخابات التونسية
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أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، اليوم الجمعة، تعيين عضو الهيئة محمد التليلي المنصري، ناطقا رسميا باسم الهيئة، وذلك قبل 3 أيام من موعد الاستفتاء الوطني.
ونقلت قناة "نسمة
" عن الهيئة بيانا قالت فيه، إن "التصريحات الصادرة عن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة ونائبه ماهر الجديدي وعضو الهيئة محمد التليلي المنصري هي فقط التي تعتبر تصريحات رسمية تنسب للهيئة".
يذكر أن هيئة الانتخابات التونسية تشهد صراعا داخليا
بين أعضائها وسامي بن سلامة، حيث يتهمه أعضاء المجلس بافشاء أسرار المجلس وعدم احترام أعضائه ونشر معلومات زائفة والتحريض ضدهم.
وفي وقت سابق، استبعد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر أن يشهد الاستفتاء على الدستور المقرر الإثنين المقبل أي تزوير، معتبرا أن ذلك "أمر مستحيل".
جاء ذلك في تصريحات إعلامية خلال تفقده مقر الهيئة الفرعية للانتخابات بالقيروان وسط البلاد، استعدادا للاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، على ما نقلت قناة "نسمة" الخاصة.
وقال بوعسكر إن السلطات الأمنية ألقت القبض على أشخاص "حاولوا قرصنة وتغيير مراكز الاقتراع لشخصيات سياسية معروفة بعد أن فتحت النيابة العمومية بحثا في الموضوع بالتنسيق مع وزارة الداخلية".