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https://arabic.sputniknews.com/20220722/رئيس-الاتحاد-الإفريقي-لكرة-القدم-المغرب-له-الدور-الأهم-في-تطور--كرة-القدم-القارية--1065436031.html
رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: المغرب له الدور الأهم في تطور كرة القدم القارية
رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: المغرب له الدور الأهم في تطور كرة القدم القارية
أشاد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، بجهود المغرب الكبيرة التي تبذل في سبيل تطوير كرة القدم القارية. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T13:29+0000
2022-07-22T13:29+0000
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وخلال كلمته في حفل نظمته المملكة المغربية خاص بجوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قدم موتسيبي عبارات الشكر للملك محمد السادس، إثر التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم المغربية والإفريقية على حد سواء، وفقا لموقع "هبة برس".وأعرب رئيس الاتحاد عن شكره العميق إزاء حفاوة الاستقبال التي تلقاها من الشعب المغربي، كما شكر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على حسن التنظيم للعديد من حفل جوائز "الكاف" إضافة إلى بطولة إفريقيا النسوية وغيرها من الفعاليات الرياضية.وأكد موتيسبي أيضا جودة البنى التحتية للملكة المغربية قائلا: "فخورون بما يوجد في المغرب، شكرا لـ(الوزير) فوزي لقجع و للجامعة المغربية و المغرب ككل".
https://arabic.sputniknews.com/20210312/بالتزكية-لحظة-الإعلان-عن-فوز-باتريس-موتسيبي-برئاسة-الكاف-فيديو-1048342899.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: المغرب له الدور الأهم في تطور كرة القدم القارية

13:29 GMT 22.07.2022
© Photo / pixabay/pixel2013كرة قدم متمركزة في وسط الملعب
كرة قدم متمركزة في وسط الملعب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© Photo / pixabay/pixel2013
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أشاد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، بجهود المغرب الكبيرة التي تبذل في سبيل تطوير كرة القدم القارية.
وخلال كلمته في حفل نظمته المملكة المغربية خاص بجوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قدم موتسيبي عبارات الشكر للملك محمد السادس، إثر التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم المغربية والإفريقية على حد سواء، وفقا لموقع "هبة برس".
وأعرب رئيس الاتحاد عن شكره العميق إزاء حفاوة الاستقبال التي تلقاها من الشعب المغربي، كما شكر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على حسن التنظيم للعديد من حفل جوائز "الكاف" إضافة إلى بطولة إفريقيا النسوية وغيرها من الفعاليات الرياضية.
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2021
بالتزكية... لحظة الإعلان عن فوز باتريس موتسيبي برئاسة الكاف... فيديو
12 مارس 2021, 13:38 GMT
وأكد موتيسبي أيضا جودة البنى التحتية للملكة المغربية قائلا: "فخورون بما يوجد في المغرب، شكرا لـ(الوزير) فوزي لقجع و للجامعة المغربية و المغرب ككل".
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