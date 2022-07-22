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https://arabic.sputniknews.com/20220722/صحيفة-أوروبا-تكرر-خطأ-نابليون-التاريخي-بشأن-فرض-العقوبات-على-روسيا-1065409983.html
صحيفة: أوروبا تكرر خطأ نابليون التاريخي بشأن فرض العقوبات على روسيا
صحيفة: أوروبا تكرر خطأ نابليون التاريخي بشأن فرض العقوبات على روسيا
كشفت وسائل إعلام فرنسية عن الخطأ المماثل الذي وقع فيه نابليون بونابرت تكرره اليوم الدول الأوروبية في ما يتعلق بروسيا. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T05:31+0000
2022-07-22T05:31+0000
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وجاء هذا الإعلان على لسان الخبير الفرنسي في مجال الاقتصاد والقانون، أوليفييه دي ميزون روغنشر، في مقالته المنشورة في صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إذ قارن حصار روسيا بحصار نابلبون وأوروبا لبريطانيا خلال عام 1806 والذي بسببه استطاعت لندن تعزيز قوتها وباتت بعد ذلك دولة عظمى. وقال الخبير الفرنسي روغنشر: "لقد أثبتت آثار الحصار نتائج عكسية، حيث كان هناك نقص في المواد الخام والأدوات ولم يتم استبدال المبيعات خارج أوروبا".وفقًا للخبير، اضطرت الإمبراطورية البريطانية، المنقطعة عن الأسواق الأوروبية، إلى إقامة تجارة مع الشركاء في الخارج، مما أفاد البلاد لاحقًا.وتابع قائلا: "من ناحية أخرى، تخلت فرنسا عن موقعها كقوة بحرية، مما سمح للولايات المتحدة الفتية بالتطور وزادت من قوتها".وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، رداً على العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها موسكو في أوكرانيا، يوم 24 فبراير/شباط الماضي.
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العالم

صحيفة: أوروبا تكرر خطأ نابليون التاريخي بشأن فرض العقوبات على روسيا

05:31 GMT 22.07.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski مظاهرة مؤيدة للاتحاد الأوروبي بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية ضد سيادة قانون الاتحاد الأوروبي في بولندا، في وارسو في 10 أكتوبر 2021.
 مظاهرة مؤيدة للاتحاد الأوروبي بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية ضد سيادة قانون الاتحاد الأوروبي في بولندا، في وارسو في 10 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski
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كشفت وسائل إعلام فرنسية عن الخطأ المماثل الذي وقع فيه نابليون بونابرت تكرره اليوم الدول الأوروبية في ما يتعلق بروسيا.
وجاء هذا الإعلان على لسان الخبير الفرنسي في مجال الاقتصاد والقانون، أوليفييه دي ميزون روغنشر، في مقالته المنشورة في صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إذ قارن حصار روسيا بحصار نابلبون وأوروبا لبريطانيا خلال عام 1806 والذي بسببه استطاعت لندن تعزيز قوتها وباتت بعد ذلك دولة عظمى.
وقال الخبير الفرنسي روغنشر: "لقد أثبتت آثار الحصار نتائج عكسية، حيث كان هناك نقص في المواد الخام والأدوات ولم يتم استبدال المبيعات خارج أوروبا".
وفقًا للخبير، اضطرت الإمبراطورية البريطانية، المنقطعة عن الأسواق الأوروبية، إلى إقامة تجارة مع الشركاء في الخارج، مما أفاد البلاد لاحقًا.
وتابع قائلا: "من ناحية أخرى، تخلت فرنسا عن موقعها كقوة بحرية، مما سمح للولايات المتحدة الفتية بالتطور وزادت من قوتها".
وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، رداً على العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها موسكو في أوكرانيا، يوم 24 فبراير/شباط الماضي.
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