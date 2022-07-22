https://arabic.sputniknews.com/20220722/مالي-الجيش-يصد-هجوما-إرهابيا-بسيارات-ملغومة-على-قاعدة-عسكرية-خارج-العاصمة-1065426350.html
مالي... الجيش يصد "هجوما إرهابيا" بسيارات ملغومة على قاعدة عسكرية خارج العاصمة
مالي... الجيش يصد "هجوما إرهابيا" بسيارات ملغومة على قاعدة عسكرية خارج العاصمة
قال الجيش المالي إنه صد "هجوما إرهابيا" بسيارات ملغومة، اليوم الجمعة، استهدف قاعدة عسكرية خارج العاصمة باماكو. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T11:41+0000
2022-07-22T11:41+0000
2022-07-22T11:41+0000
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وأوضح الجيش في تغريدة أنه تمكن من تحييد اثنين من المهاجمين، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة، بينما تجري عمليات تطهير للقضاء على منفذي الهجوم وأعوانهم.وأشار الجيش إلى أن "ذلك (الهجوم) حدث في وقت مبكر من صباح اليوم حوالي الساعة 05.00 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) بآليتين مفخختين".وكانت تقارير أفادت بأن دوي إطلاق نار كثيف سُمع حوالي الساعة الخامسة صباحا (05.00 بتوقيت جرينتش) اليوم الجمعة في القاعدة العسكرية الرئيسية خارج باماكو عاصمة مالي، قبل أن يسود الهدوء بعد نحو ساعة. وبعد هدوء إطلاق النار، كان يمكن سماع طائرات هليكوبتر تحلق فوق القاعدة الواقعة في بلدة كاتي.ووصل المجلس العسكري الحاكم في مالي إلى السلطة في انقلاب عام 2020 بدأ كتمرد في قاعدة كاتي، ثم قام المجلس العسكري بانقلاب آخر في 2021 للإطاحة برئيس مدني مؤقت كان على خلاف مع زعيم الانقلاب الأول الكولونيل أسيمي جويتا، الذي أصبح بعد ذلك رئيسا مؤقتا.ويخطط جويتا للاستمرار في قيادة حكومة انتقالية حتى إجراء الانتخابات في 2024.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/الجيش-الفرنسي-جنودنا-يغادرون-مالي-في-نهاية-الصيف-1063549137.html
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أخبار مالي, العالم
مالي... الجيش يصد "هجوما إرهابيا" بسيارات ملغومة على قاعدة عسكرية خارج العاصمة
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قال الجيش المالي إنه صد "هجوما إرهابيا" بسيارات ملغومة، اليوم الجمعة، استهدف قاعدة عسكرية خارج العاصمة باماكو.
وأوضح الجيش في تغريدة أنه تمكن من تحييد اثنين من المهاجمين، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة، بينما تجري عمليات تطهير للقضاء على منفذي الهجوم وأعوانهم.
وأشار الجيش إلى أن "ذلك (الهجوم) حدث في وقت مبكر من صباح اليوم حوالي الساعة 05.00 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) بآليتين مفخختين".
وكانت تقارير أفادت بأن دوي إطلاق نار كثيف سُمع حوالي الساعة الخامسة صباحا (05.00 بتوقيت جرينتش) اليوم الجمعة في القاعدة العسكرية الرئيسية خارج باماكو عاصمة مالي، قبل أن يسود الهدوء بعد نحو ساعة. وبعد هدوء إطلاق النار، كان يمكن سماع طائرات هليكوبتر تحلق فوق القاعدة الواقعة في بلدة كاتي.
ووصل المجلس العسكري الحاكم في مالي إلى السلطة في انقلاب عام 2020 بدأ كتمرد في قاعدة كاتي، ثم قام المجلس العسكري بانقلاب آخر في 2021 للإطاحة برئيس مدني مؤقت كان على خلاف مع زعيم الانقلاب الأول الكولونيل أسيمي جويتا، الذي أصبح بعد ذلك رئيسا مؤقتا.
ويخطط جويتا للاستمرار في قيادة حكومة انتقالية حتى إجراء الانتخابات في 2024.