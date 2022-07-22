"مهرجان القلعة والوادي".. شهر من السهر والتراث والطبيعة وسط سوريا
© Sputnik . Usama Dyub"مهرجان القلعة والوادي".. شهر كامل من السهر والتراث والطبيعة وسط سوريا
© Sputnik . Usama Dyub
تتميز أنشطة وفعاليات، مهرجان القلعة والوادي، لهذا العام والذي يقام في منطقة وادي النضارى بريف حمص الغربي وسط سوريا، بالحفاظ على الطابع التراثي والفولكلوري، حيث شهد اليوم الرابع منه افتتاح معرض الحرف التراثية ومنتجات المرأة الريفية، إضافة إلى مسير دراجات هوائية وعروض كشفية ودريفيت سيارات وحفلات فنية .
وقالت مديرة السياحة في حمص، ملك عباس، لوكالة "سبوتنيك": "مهرجان القلعة والوادي، من أهم مهرجانات محافظة حمص، والذي يسلط الضوء على منطقة وادي النضارى بريف حمص الغربي، المتميزة ببيئتها الخلابة ومجتمعها الراقي، وكل مقومات السياحة الدينية والأثرية والثقافية".
© Sputnik . Usama Dyub"مهرجان القلعة والوادي".. شهر كامل من السهر والتراث والطبيعة وسط سوريا
"مهرجان القلعة والوادي".. شهر كامل من السهر والتراث والطبيعة وسط سوريا
© Sputnik . Usama Dyub
وأوضحت عباس، أنه "من ضمن فعاليات المهرجان المتميزة بالحفاظ على الطابع التراثي لهذا العام، افتتح معرض مهن تراثية مشيرةً إلى خصوصيته عبر مشاركة منتجات المرأة الريفية، واتحاد الحرفيين للمهن التراثية مبينةً أن الهدف من المعرض تسليط الضوء على الحرف اليدوية القديمة، للحفاظ عليها من الاندثار، إضافة إلى تشجيع المرأة الريفية على العمل، و تحقيق دخل مادي والترويج لمنتجاتهن، كون أغلب السيدات المشاركات يعملن في منازلهن".
© Sputnik . Usama Dyub"مهرجان القلعة والوادي".. شهر كامل من السهر والتراث والطبيعة وسط سوريا
"مهرجان القلعة والوادي".. شهر كامل من السهر والتراث والطبيعة وسط سوريا
© Sputnik . Usama Dyub
وبينت مديرة سياحة حمص، أن "المهرجان مستمر حتى نهاية شهر تموز الحالي، ويتضمن أنشطة متنوعة من رياضية و ثقافية وسياحية وفنية وتراثية ومنها الأعراس التراثية، بهدف تعريف الجيل الحالي بأجواء الأعراس قديماً، وبالعادات والتقاليد مشيرةً إلى إدخال رياضات جديدة، مثل دريفيت السيارات بعروض لمشاركين من محافظات سورية لافتةً إلى أن المهرجان لاقى إقبالاً وحضوراً مميزاً، وخاصة من المدن السورية والمغتربين".
© Sputnik . Usama Dyub"مهرجان القلعة والوادي".. شهر كامل من السهر والتراث والطبيعة وسط سوريا
"مهرجان القلعة والوادي".. شهر كامل من السهر والتراث والطبيعة وسط سوريا
© Sputnik . Usama Dyub
المهرجان استقطب زوارا من المحافظات السورية، لما اكتسبه من شهرة خلال السنوات الماضية، مع ازدياد أعداد السياح من المغتربين السوريين القادمين من دول مختلفة، خاصة مع عودة الأمان والاستقرار إلى معظم الأراضي السورية وانتعاش القطاع السياحي.
© Sputnik . Usama Dyub"مهرجان القلعة والوادي".. شهر كامل من السهر والتراث والطبيعة وسط سوريا
"مهرجان القلعة والوادي".. شهر كامل من السهر والتراث والطبيعة وسط سوريا
© Sputnik . Usama Dyub
وقال أمين سر مجلس محافظة حلب السورية جورج بخاش لـ"سبوتنبك": "قدمنا من حلب بوفد للمشاركة ولحضور أنشطة المهرجان مضيفا القول: المهرجان رسالة للعالم بأن سوريا تعيش بسلام وفرح ومن هذا المكان الرائع نقول للعالم بأن سوريا انتصرت على الإرهاب و سيعاد إعمارها كما كانت وأجمل لافتا إلى حفاوة استقبال أهالي المنطقة للزوار وداعياً المغتربين للقدوم إلى سوريا وحضور المهرجان الذي بات يقام بشكل دوري في منطقة تتملك مقومات السياحة كافة."
© Sputnik . Usama Dyub"مهرجان القلعة والوادي".. شهر كامل من السهر والتراث والطبيعة وسط سوريا
"مهرجان القلعة والوادي".. شهر كامل من السهر والتراث والطبيعة وسط سوريا
© Sputnik . Usama Dyub
بدوره قال المغترب السوري القادم من السويد طوني حجار لـ"سبوتنيك": "قدمنا من السويد خصيصا لحضور فعاليات المهرجان الذي لا يوجد مثيل له في الاغتراب كونه يربطنا بعاداتنا وتقاليدنا ويربطنا بجذورنا عبر فعالياته المتنوعة وخاصة التراثية".
© Sputnik . Usama Dyub"مهرجان القلعة والوادي".. شهر كامل من السهر والتراث والطبيعة وسط سوريا
"مهرجان القلعة والوادي".. شهر كامل من السهر والتراث والطبيعة وسط سوريا
© Sputnik . Usama Dyub