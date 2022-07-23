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https://arabic.sputniknews.com/20220723/لوكاشينكو-نولي-اهتماما-كبيرا-لعلاقاتنا-مع-مصر-باعتبارها-الشريك-الأهم-والأكثر-نفوذا-في-إفريقيا-1065457637.html
لوكاشينكو: نولي اهتماما كبيرا لعلاقاتنا مع مصر باعتبارها الشريك الأهم والأكثر نفوذا في إفريقيا
لوكاشينكو: نولي اهتماما كبيرا لعلاقاتنا مع مصر باعتبارها الشريك الأهم والأكثر نفوذا في إفريقيا
أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشيتكو، أن بلاده تولي اهتماما كبيرا لعلاقاتها مع مصر، باعتبارها الشريك الأهم و"الأكثر نفوذا في إفريقيا". 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T09:36+0000
2022-07-23T09:36+0000
العالم
مصر
تعاون
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وجاء في تهنئة وجهها لوكاشينكو إلى السيسي، بمناسبة العيد الوطني (يوم الثورة) لمصر، اليوم السبت: "حققت مصر تحت قيادتكم نجاحات كبيرة في تنفيذ البرامج الاجتماعية الهادفة إلى التنمية الثابثة وتحقيق مستوىات معيشية مرتفعة ومؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي في الظروف الصعبة الحالية"، وفق وكالة الأنباء البيلاروسية "بلتا".وأكد رئيس الدولة أن بيلاروسيا تولي اهتماما كبيرا للعلاقات مع مصر باعتبارها الشريك الأهم والأكثر تأثيرا في القارة الأفريقية. وأشار الرئيس "نحن مستعدون لعمل مشترك، نشط لتوسيع التعاون الثنائي في جميع المجالات الهامة التي ناقشناها خلال الاجتماعات السابقة".
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العالم, مصر, تعاون, أخبار بيلاروسيا اليوم

لوكاشينكو: نولي اهتماما كبيرا لعلاقاتنا مع مصر باعتبارها الشريك الأهم والأكثر نفوذا في إفريقيا

09:36 GMT 23.07.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشيتكو، أن بلاده تولي اهتماما كبيرا لعلاقاتها مع مصر، باعتبارها الشريك الأهم و"الأكثر نفوذا في إفريقيا".
وجاء في تهنئة وجهها لوكاشينكو إلى السيسي، بمناسبة العيد الوطني (يوم الثورة) لمصر، اليوم السبت: "حققت مصر تحت قيادتكم نجاحات كبيرة في تنفيذ البرامج الاجتماعية الهادفة إلى التنمية الثابثة وتحقيق مستوىات معيشية مرتفعة ومؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي في الظروف الصعبة الحالية"، وفق وكالة الأنباء البيلاروسية "بلتا".
وأكد رئيس الدولة أن بيلاروسيا تولي اهتماما كبيرا للعلاقات مع مصر باعتبارها الشريك الأهم والأكثر تأثيرا في القارة الأفريقية. وأشار الرئيس "نحن مستعدون لعمل مشترك، نشط لتوسيع التعاون الثنائي في جميع المجالات الهامة التي ناقشناها خلال الاجتماعات السابقة".
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