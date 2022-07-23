https://arabic.sputniknews.com/20220723/ليبيا-تنتج-حاليا-860-ألف-برميل-يوميا-بعد-فتح-الحقول-والموانئ-واستئناف-الإنتاج-1065452518.html
ليبيا تنتج حاليا 860 ألف برميل يوميا بعد فتح الحقول والموانئ واستئناف الإنتاج
ليبيا تنتج حاليا 860 ألف برميل يوميا بعد فتح الحقول والموانئ واستئناف الإنتاج
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم السبت، أن حجم الإنتاج النفطي وصل إلى 860 ألف برميل يومياً. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T00:59+0000
2022-07-23T00:59+0000
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بنغازي – سبوتنيك. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها حقّقت ارتفاعاً نسبياً في حجم الإنتاج النفطي".وأضاف البيان: "بلغ الإنتاج الحالي 860 ألف برميل في اليوم، بينما كان الإنتاج الطبيعي ما قبل إعادة فتح الحقول 560 ألف برميل يوميا".وأكدت مؤسسة النفط الليبية في بيانها على أنها "تسعى جاهدةً لزيادة الإنتاج والعودة به لمعدلاته الطبيعية البالغة مليون ومئتي ألف برميل يوميا خلال أسبوعين".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
ليبيا تنتج حاليا 860 ألف برميل يوميا بعد فتح الحقول والموانئ واستئناف الإنتاج
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم السبت، أن حجم الإنتاج النفطي وصل إلى 860 ألف برميل يومياً.
بنغازي – سبوتنيك
. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها حقّقت ارتفاعاً نسبياً في حجم الإنتاج النفطي".
وأضاف البيان: "بلغ الإنتاج الحالي 860 ألف برميل في اليوم، بينما كان الإنتاج الطبيعي ما قبل إعادة فتح الحقول 560 ألف برميل يوميا".
وأكدت مؤسسة النفط الليبية في بيانها على أنها "تسعى جاهدةً لزيادة الإنتاج والعودة به لمعدلاته الطبيعية البالغة مليون ومئتي ألف برميل يوميا خلال أسبوعين".