مذيعة عربية تلتقي بابنها بعد 20 يوما من اختطافه... فيديو
08:29 GMT 23.07.2022 (تم التحديث: 08:35 GMT 23.07.2022)
© Sputnik . Alexei Danichev / الذهاب إلى بنك الصورطفل يجمع أواق الخريف في الحديقة العامة في بلدة غاتشينا، إقليم لينينغراد، روسيا 27 سبتمبر 2020
© Sputnik . Alexei Danichev/
تمكنت المذيعة الأردنية أحلام العجارمة، من استعادة طفلها الذي اختطف في إسطنبول، قبل أن تقوم عصابة لتهريب البشر بنقله إلى إدلب في سوريا.
وكتبت المذيعة الأردنية المقيمة في تركيا في منشور عبر حسابها على موقع "تويتر" أرفقنه بمقكع فيديو للحظة لقائها بابنها على معبر باب السلامة على الحدود السورية التركية، قائلة: "من تاريخ 5/7/2022 أصعب أيام حياتي انخطف ابني ما شفته ولا سمعت صوته ولا بعرف هو وين عشرين يوم بدون نوم حسبي الله ونعم الوكيل".
من تاريخ— #أحلام_العجارمة (@ajarmehahlam) July 22, 2022
5/7/2022
اصعب ايام حياتي انخطف ابني ما شفته ولا سمعت صوته ولا بعرف هو وين عشرين يوم بدون نوم حسبي الله ونعم الوكيل 😞💔
وبعد تواصل مكثف مع السلطات التركية، علمت أن الوليد تم اختطافه وتهريبه عن طريق عصابة لتهريب البشر ونقله إلى إدلب السورية بطريقة عرضته لخطر الموت. pic.twitter.com/dIqjKqbR9R
وأضافت العجارمة، أن السلطات التركية في داخل البلاد وشمال سوريا تمكنت من تحديد هوية الخاطفين والوصول لهم، ومعرفة المكان الذي نقل إليه طفلها، "وبعد تواصل مكثف مع السلطات التركية، علمت أن الوليد تم اختطافه وتهريبه عن طريق عصابة لتهريب البشر ونقله إلى إدلب السورية بطريقة عرضته لخطر الموت."
وشكرت المذيعة الأردنية السلطات التركية والسفارة الأردنية في أنقرة وجميع الجهات التي ساهمت في عودة ابنها لها، مشيرة إلى أن "قلبها يحترق على حالة ابنها النفسية".