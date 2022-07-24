https://arabic.sputniknews.com/20220724/أوزبكستان-ننتظر-من-طالبان-تأكيد-التزاماتها-بعدم-تهديد-الأمن-الإقليمي-والعالمي-1065489500.html
أوزبكستان: ننتظر من "طالبان" تأكيد التزاماتها بعدم تهديد الأمن الإقليمي والعالمي
أوزبكستان: ننتظر من "طالبان" تأكيد التزاماتها بعدم تهديد الأمن الإقليمي والعالمي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوزبكستانية، يوسوب كابولجانوف، اليوم الأحد، إن حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة لنشاطها الإرهابي) يجب أن تؤكد... 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T12:16+0000
2022-07-24T12:16+0000
2022-07-24T12:16+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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طشقند - سبوتنيك. تستضيف طشقند مؤتمرا دوليا رفيع المستوى يومي 25 و 26 يوليو/ تموز. في وقت سابق اليوم، وصل الوفد الأفغاني برئاسة وزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي إلى العاصمة الأوزبكستانية، واستقبله الممثل الخاص لرئيس أوزبكستان لأفغانستان عصمت الله إرغاشيف.وقال كابولجانوف في إيجاز قبل المؤتمر: "الهدف الرئيسي للحدث هو تأكيد الحكومة الأفغانية المؤقتة لالتزاماتها السابقة بمنع استخدام الأراضي الأفغانية ضد المصالح الأمنية للدول المجاورة والدول الأخرى في المنطقة والعالم بأسره".وأشار المسؤول إلى أن رفع تجميد الأصول الأفغانية في الخارج وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في أفغانستان في قطاعات النقل والاتصالات والطاقة سيكونان على جدول أعمال الاجتماع.وأضاف أن المؤتمر يضم نحو 100 وفد دولي، بما في ذلك من روسيا ودول وسط آسيا والاتحاد الأوروبي والصين وباكستان والولايات المتحدة وتركيا والأمم المتحدة وممثلي المؤسسات المالية الدولية.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/الأمم-المتحدة-رصدنا-مئات-من-وقائع-القتل-وانتهاك-الحقوق-على-يد-طالبان-1065334134.html
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
أوزبكستان: ننتظر من "طالبان" تأكيد التزاماتها بعدم تهديد الأمن الإقليمي والعالمي
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوزبكستانية، يوسوب كابولجانوف، اليوم الأحد، إن حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة لنشاطها الإرهابي) يجب أن تؤكد التزاماتها بمنع التهديدات الأمنية من أفغانستان للدول المجاورة والعالم بأسره.
طشقند - سبوتنيك
. تستضيف طشقند مؤتمرا دوليا رفيع المستوى يومي 25 و 26 يوليو/ تموز. في وقت سابق اليوم، وصل الوفد الأفغاني برئاسة وزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي إلى العاصمة الأوزبكستانية، واستقبله الممثل الخاص لرئيس أوزبكستان لأفغانستان عصمت الله إرغاشيف.
وقال كابولجانوف في إيجاز قبل المؤتمر: "الهدف الرئيسي للحدث هو تأكيد الحكومة الأفغانية المؤقتة لالتزاماتها السابقة بمنع استخدام الأراضي الأفغانية ضد المصالح الأمنية للدول المجاورة والدول الأخرى في المنطقة والعالم بأسره".
وأشار المسؤول إلى أن رفع تجميد الأصول الأفغانية في الخارج وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في أفغانستان في قطاعات النقل والاتصالات والطاقة سيكونان على جدول أعمال الاجتماع.
وأضاف أن المؤتمر يضم نحو 100 وفد دولي، بما في ذلك من روسيا
ودول وسط آسيا والاتحاد الأوروبي والصين وباكستان والولايات المتحدة وتركيا والأمم المتحدة وممثلي المؤسسات المالية الدولية.