https://arabic.sputniknews.com/20220724/العاهل-الأردني-يناقش-مع-الرئيس-الفلسطيني-تأثير-الانتخابات-الإسرائيلية-على-مفاوضات-السلام-1065497718.html
العاهل الأردني يناقش مع الرئيس الفلسطيني تأثير الانتخابات الإسرائيلية على مفاوضات السلام
العاهل الأردني يناقش مع الرئيس الفلسطيني تأثير الانتخابات الإسرائيلية على مفاوضات السلام
ناقش العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الأردن، اليوم الأحد، إمكانية تأثير الانتخابات الإسرائيلية المقبلة على مسار... 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T15:19+0000
2022-07-24T15:19+0000
2022-07-24T15:19+0000
أخبار الأردن
أخبار فلسطين اليوم
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عمّان - سبوتنيك. وأفاد بيان للديوان الملكي، اليوم الأحد، عقب لقاء العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني اليوم بقصر الحسينية، بأن "اللقاء تناول التطورات في المنطقة، خاصة الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وتأثيرها على فرص استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".وأطلع عباس ملك الأردن على تطورات القضية الفلسطينية، والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني. كما ناقش الطرفان نتائج زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، وقمة جدة التي ناقشت ضمن موضوعاتها القضية الفسطينية. واتفق الرئيس الفسطيني وملك الأردن على التنسيق بينهما بما يخدم البلدين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم
العاهل الأردني يناقش مع الرئيس الفلسطيني تأثير الانتخابات الإسرائيلية على مفاوضات السلام
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ناقش العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الأردن، اليوم الأحد، إمكانية تأثير الانتخابات الإسرائيلية المقبلة على مسار مفاوضات السلام.
عمّان - سبوتنيك. وأفاد بيان للديوان الملكي، اليوم الأحد، عقب لقاء العاهل الأردني
والرئيس الفلسطيني اليوم بقصر الحسينية، بأن "اللقاء تناول التطورات في المنطقة، خاصة الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وتأثيرها على فرص استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وأطلع عباس ملك الأردن على تطورات القضية الفلسطينية، والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.
كما ناقش الطرفان نتائج زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، وقمة جدة التي ناقشت ضمن موضوعاتها القضية الفسطينية.
واتفق الرئيس الفسطيني وملك الأردن على التنسيق بينهما بما يخدم البلدين.