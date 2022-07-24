عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220724/العاهل-الأردني-يناقش-مع-الرئيس-الفلسطيني-تأثير-الانتخابات-الإسرائيلية-على-مفاوضات-السلام-1065497718.html
العاهل الأردني يناقش مع الرئيس الفلسطيني تأثير الانتخابات الإسرائيلية على مفاوضات السلام
العاهل الأردني يناقش مع الرئيس الفلسطيني تأثير الانتخابات الإسرائيلية على مفاوضات السلام
ناقش العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الأردن، اليوم الأحد، إمكانية تأثير الانتخابات الإسرائيلية المقبلة على مسار... 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T15:19+0000
2022-07-24T15:19+0000
أخبار الأردن
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104544/64/1045446457_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2a61610ffc698967fe7a9ae950c579da.jpg
عمّان - سبوتنيك. وأفاد بيان للديوان الملكي، اليوم الأحد، عقب لقاء العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني اليوم بقصر الحسينية، بأن "اللقاء تناول التطورات في المنطقة، خاصة الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وتأثيرها على فرص استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".وأطلع عباس ملك الأردن على تطورات القضية الفلسطينية، والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني. كما ناقش الطرفان نتائج زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، وقمة جدة التي ناقشت ضمن موضوعاتها القضية الفسطينية. واتفق الرئيس الفسطيني وملك الأردن على التنسيق بينهما بما يخدم البلدين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104544/64/1045446457_264:0:2947:2012_1920x0_80_0_0_55f8e09ce2079ff3b11e7ab5e75af9d2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم

العاهل الأردني يناقش مع الرئيس الفلسطيني تأثير الانتخابات الإسرائيلية على مفاوضات السلام

15:19 GMT 24.07.2022
© AP Photo / Raad Adayleh ملك الأردن مع حرس الشرف خلال احتفالات بمناسبة الذكرى المئوية للثورة العربية ضد الأتراك العثمانيين عام 2016
 ملك الأردن مع حرس الشرف خلال احتفالات بمناسبة الذكرى المئوية للثورة العربية ضد الأتراك العثمانيين عام 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© AP Photo / Raad Adayleh
تابعنا عبرTelegram
ناقش العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الأردن، اليوم الأحد، إمكانية تأثير الانتخابات الإسرائيلية المقبلة على مسار مفاوضات السلام.
عمّان - سبوتنيك. وأفاد بيان للديوان الملكي، اليوم الأحد، عقب لقاء العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني اليوم بقصر الحسينية، بأن "اللقاء تناول التطورات في المنطقة، خاصة الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وتأثيرها على فرص استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وأطلع عباس ملك الأردن على تطورات القضية الفلسطينية، والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.
كما ناقش الطرفان نتائج زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، وقمة جدة التي ناقشت ضمن موضوعاتها القضية الفسطينية.
واتفق الرئيس الفسطيني وملك الأردن على التنسيق بينهما بما يخدم البلدين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала