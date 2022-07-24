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العراق... القبض على أخطر عصابة مخدرات في محافظة ميسان
العراق... القبض على أخطر عصابة مخدرات في محافظة ميسان
تمكنت الشرطة العراقية من إلقاء القبض على أخطر عصابة لتجارة وترويج المخدرات في محافظة ميسان. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T06:53+0000
2022-07-24T06:53+0000
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العراق
إلقاء القبض
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قال قائد شرطة المحافظة، ناصر لطيف الأسدي، في بيان، إنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة حول وجود مجموعة تتاجر بالمخدرات داخل مركز المحافظة، تم تشكيل مفارز مشتركة من مديرية شؤون المخدرات، بإسناد قوة من فوج ميسان التكتيكي، ومفارز من قسم شرطة النجدة، وإلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود، والبالغ عددهم 7 متهمين".وأضاف قائد الشرطة أنه "تم ضبط بحوزتهم 1 كغ من مادة الكرستال المخدرة و103 حبات مخدرة، وميزان إلكتروني، وامبولات لتعاطي المخدرات، وكذلك ضبط بحوزتهم مسدسين وآلات جارحة و4 دراجات نارية".وأشار إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى التحقيق المختص بعد توقيفهم وفق المادة 28 مخدرات".
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العالم العربي, العراق, إلقاء القبض

العراق... القبض على أخطر عصابة مخدرات في محافظة ميسان

06:53 GMT 24.07.2022
© flickr.com / DVIDSHUBالشرطة العراقية
الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© flickr.com / DVIDSHUB
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تمكنت الشرطة العراقية من إلقاء القبض على أخطر عصابة لتجارة وترويج المخدرات في محافظة ميسان.
قال قائد شرطة المحافظة، ناصر لطيف الأسدي، في بيان، إنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة حول وجود مجموعة تتاجر بالمخدرات داخل مركز المحافظة، تم تشكيل مفارز مشتركة من مديرية شؤون المخدرات، بإسناد قوة من فوج ميسان التكتيكي، ومفارز من قسم شرطة النجدة، وإلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود، والبالغ عددهم 7 متهمين".
وأضاف قائد الشرطة أنه "تم ضبط بحوزتهم 1 كغ من مادة الكرستال المخدرة و103 حبات مخدرة، وميزان إلكتروني، وامبولات لتعاطي المخدرات، وكذلك ضبط بحوزتهم مسدسين وآلات جارحة و4 دراجات نارية".

وأشار إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى التحقيق المختص بعد توقيفهم وفق المادة 28 مخدرات".
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