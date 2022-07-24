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https://arabic.sputniknews.com/20220724/المؤتمر-الصحفي-بين-وزير-الخارجية-الروسي-ونظيره-المصري-1065485669.html
بث مباشر... المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية الروسي ونظيره المصري
بث مباشر... المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية الروسي ونظيره المصري
تابعوا معنا المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
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مصر
روسيا
سيرغي لافروف
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مصر, روسيا, новый онлайн для белой редактуры, سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري - سبوتنيك عربي

بث مباشر... المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية الروسي ونظيره المصري

11:21 GMT 24.07.2022 (تم التحديث: 11:26 GMT 24.07.2022)
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تابعوا معنا المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري.
الجديد أولاًالقديم أولاً
11:49 GMT 24.07.2022
لافروف: مصدرو الحبوب الروس يؤكدون التزامهم باتفاقيات التوريد للقاهرة
11:48 GMT 24.07.2022
لافروف: الصراع العربي الإسرائيلي يجب تسويته واستئناف المفاوضات بوساطة مصرية، ويتم إنشاء دولة فلسطينية وفق حل الدولتين
11:48 GMT 24.07.2022
لافروف: تحدثنا عن تصنيع لقاح جديد لتخطي أوميكرون جدري القردة وهناك تعاون كبير بين وزارتي الصحة بهذا الشأن
11:47 GMT 24.07.2022
لافروف: تحدثنا حول إنشاء مصنع لإنتاج لقاحات سبوتنيك ضد كورونا في مصر
11:46 GMT 24.07.2022
لافروف: العقوبات الغربية تعرقل الدعم الروسي للدول الأفريقية
11:46 GMT 24.07.2022
لافروف: الموانئ الروسي تعاني من حصار غربي وتلقينا تعهدات في تركيا بإنهاء ذلك
11:44 GMT 24.07.2022
لافروف: يتم إنشاء مشروع الضبعة بشكل ممتاز، وهناك محادثات بخصوص المنطقة الحرة، وهناك صفقة كبيرة لتوريد السكك الحديدية بالشراكة مع المجر
11:43 GMT 24.07.2022
لافروف: بحثنا تطوير التبادل التجاري والتعاون التكنولوجي بين مصر وروسيا، والتبادل التجاري ارتفع بنسبة 5%
11:43 GMT 24.07.2022
لافروف: أجرينا حوار بناء في مصر نعبر عم رضانا عن مستوى علاقات موسكو والقاهرة التي تتقدم وتتطور
11:41 GMT 24.07.2022
لافروف: بحثنا تطوير التبادل التجاري والتعاون التكنولوجي بين مصر وروسيا
11:40 GMT 24.07.2022
لافروف: لدينا توافق في الرأي حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية
11:39 GMT 24.07.2022
شكري: أكدنا أهمية إنهاء التوترات والصراعات في المنطقة
11:38 GMT 24.07.2022
شكري: الأزمة في أوكرانيا لها انعكاسات سلبية على الأمن الغذائي العالمي
11:38 GMT 24.07.2022
شكري: مصر تؤكد أهمية التوصل لتسوية دبلوماسية للأزمة في أوكرانيا
11:37 GMT 24.07.2022
انطلاق وقائع المؤتمر الصحفي
11:35 GMT 24.07.2022
11:34 GMT 24.07.2022
ثم عقد لافروف لقاء منفردا مع نظيره المصري سامح شكري.
11:33 GMT 24.07.2022
11:30 GMT 24.07.2022
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد التقى، في وقت سابق صباح اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في قصر الاتحادية بالقاهرة.
11:29 GMT 24.07.2022
ويبحث وزير الخارجية الروسي مع المسؤولين المصريين، تعزيز التعاون بين روسيا ومصر، التي تعد الشريك التجاري الأول لموسكو في أفريقيا.
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