بث مباشر... المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية الروسي ونظيره المصري

11:49 GMT 24.07.2022
لافروف: مصدرو الحبوب الروس يؤكدون التزامهم باتفاقيات التوريد للقاهرة
11:48 GMT 24.07.2022
لافروف: الصراع العربي الإسرائيلي يجب تسويته واستئناف المفاوضات بوساطة مصرية، ويتم إنشاء دولة فلسطينية وفق حل الدولتين
11:48 GMT 24.07.2022
لافروف: تحدثنا عن تصنيع لقاح جديد لتخطي أوميكرون جدري القردة وهناك تعاون كبير بين وزارتي الصحة بهذا الشأن
11:47 GMT 24.07.2022
لافروف: تحدثنا حول إنشاء مصنع لإنتاج لقاحات سبوتنيك ضد كورونا في مصر
11:46 GMT 24.07.2022
لافروف: العقوبات الغربية تعرقل الدعم الروسي للدول الأفريقية
11:46 GMT 24.07.2022
لافروف: الموانئ الروسي تعاني من حصار غربي وتلقينا تعهدات في تركيا بإنهاء ذلك
11:44 GMT 24.07.2022
لافروف: يتم إنشاء مشروع الضبعة بشكل ممتاز، وهناك محادثات بخصوص المنطقة الحرة، وهناك صفقة كبيرة لتوريد السكك الحديدية بالشراكة مع المجر
11:43 GMT 24.07.2022
لافروف: بحثنا تطوير التبادل التجاري والتعاون التكنولوجي بين مصر وروسيا، والتبادل التجاري ارتفع بنسبة 5%
11:43 GMT 24.07.2022
لافروف: أجرينا حوار بناء في مصر نعبر عم رضانا عن مستوى علاقات موسكو والقاهرة التي تتقدم وتتطور
11:41 GMT 24.07.2022
لافروف: بحثنا تطوير التبادل التجاري والتعاون التكنولوجي بين مصر وروسيا
11:40 GMT 24.07.2022
لافروف: لدينا توافق في الرأي حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية
11:39 GMT 24.07.2022
شكري: أكدنا أهمية إنهاء التوترات والصراعات في المنطقة
11:38 GMT 24.07.2022
شكري: الأزمة في أوكرانيا لها انعكاسات سلبية على الأمن الغذائي العالمي
11:38 GMT 24.07.2022
شكري: مصر تؤكد أهمية التوصل لتسوية دبلوماسية للأزمة في أوكرانيا
11:37 GMT 24.07.2022
انطلاق وقائع المؤتمر الصحفي
11:35 GMT 24.07.2022
11:34 GMT 24.07.2022
ثم عقد لافروف لقاء منفردا مع نظيره المصري سامح شكري.
11:33 GMT 24.07.2022
11:30 GMT 24.07.2022
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد التقى، في وقت سابق صباح اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في قصر الاتحادية بالقاهرة.
11:29 GMT 24.07.2022
ويبحث وزير الخارجية الروسي مع المسؤولين المصريين، تعزيز التعاون بين روسيا ومصر، التي تعد الشريك التجاري الأول لموسكو في أفريقيا.