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الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالة تهنئة إلى الرئيس التونسي
الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالة تهنئة إلى الرئيس التونسي
وجّه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، تهنئة إلى الرئيس التونسي، قيس سعيد، بمناسبة ذكرى إعلان... 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T16:10+0000
2022-07-24T16:10+0000
أخبار تونس اليوم
أخبار السعودية اليوم
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد محمد بن سلمان
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وأعرب الملك سلمان، في رسالته، عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق أطراد التقدم والازدهار"، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).من جانبه، عبر الأمير محمد بن سلمان، في برقية التهنئة إلى الرئيس التونسي، عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".وتحتفل تونس في 25 يوليو/ تموز، من كل عام بعيد الجمهورية التونسية، "وقد تم أول إعلان للجمهورية التونسية في 25 يوليو 1957 وذلك بمنادات الزعيم الحبيب بورقيبة رئيسا لأول جمهورية بتونس".يأتي ذلك في وقت لا تزال أجواء الانقسام سائدة في الداخل التونسي ما بين مؤيد ورافض للاستفتاء على الدستور المقرر له في 25 يوليو الجاري، في حين يواصل التونسيون في الخارج التصويت في 47 بلدا.
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أخبار تونس اليوم, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولي العهد محمد بن سلمان

الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالة تهنئة إلى الرئيس التونسي

16:10 GMT 24.07.2022
© AP Photo / Saudi Press Agencyولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© AP Photo / Saudi Press Agency
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وجّه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، تهنئة إلى الرئيس التونسي، قيس سعيد، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.
وأعرب الملك سلمان، في رسالته، عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق أطراد التقدم والازدهار"، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
من جانبه، عبر الأمير محمد بن سلمان، في برقية التهنئة إلى الرئيس التونسي، عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".
وتحتفل تونس في 25 يوليو/ تموز، من كل عام بعيد الجمهورية التونسية، "وقد تم أول إعلان للجمهورية التونسية في 25 يوليو 1957 وذلك بمنادات الزعيم الحبيب بورقيبة رئيسا لأول جمهورية بتونس".
يأتي ذلك في وقت لا تزال أجواء الانقسام سائدة في الداخل التونسي ما بين مؤيد ورافض للاستفتاء على الدستور المقرر له في 25 يوليو الجاري، في حين يواصل التونسيون في الخارج التصويت في 47 بلدا.
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