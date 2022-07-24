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https://arabic.sputniknews.com/20220724/بحضور-الأمير-تركي-بن-طلال--سعودي-يعفو-عن-قاتل-ابنه-الوحيد-فيديو-1065474945.html
بحضور الأمير تركي بن طلال ... سعودي يعفو عن قاتل ابنه الوحيد (فيديو)
بحضور الأمير تركي بن طلال ... سعودي يعفو عن قاتل ابنه الوحيد (فيديو)
عفا والد، من منطقة عسير جنوبي السعودية، عن قاتل ابنه الوحيد بحضور مسؤولين محليين. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T07:46+0000
2022-07-24T07:46+0000
العالم العربي
عفو
السعودية
قتل
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ووفقا لصحيفة "عكاظ" المحلية، فقد عفا الوالد المدعو حسين الشهراني عن قاتل ابنه الوحيد من دون مقابل.وكتبت الصحيفة: "شهد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، في المجلس العام بديوان الإمارة، عفو مواطنين لوجه الله تعالى دون مقابل، بعد الوصول إلى التنازل من قبل والدي القتيل".وتابعت: "ووفقا لإمارة عسير، فقد تم الوصول إلى التنازل استجابة لشفاعة أمير المنطقة الذي خاطب ذوي الدم بقوله (موقفكم نرفع به رؤوسنا جميعا، بيّض الله وجوهكم)".
السعودية
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العالم العربي, عفو, السعودية, قتل

بحضور الأمير تركي بن طلال ... سعودي يعفو عن قاتل ابنه الوحيد (فيديو)

07:46 GMT 24.07.2022
© Photo / wikipediaمدينة الرياض
مدينة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© Photo / wikipedia
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عفا والد، من منطقة عسير جنوبي السعودية، عن قاتل ابنه الوحيد بحضور مسؤولين محليين.
ووفقا لصحيفة "عكاظ" المحلية، فقد عفا الوالد المدعو حسين الشهراني عن قاتل ابنه الوحيد من دون مقابل.
وقال الشهراني "إنه وافق على التنازل ابتغاء وجه الله ومن دون مقابل".
وكتبت الصحيفة: "شهد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، في المجلس العام بديوان الإمارة، عفو مواطنين لوجه الله تعالى دون مقابل، بعد الوصول إلى التنازل من قبل والدي القتيل".
وتابعت: "ووفقا لإمارة عسير، فقد تم الوصول إلى التنازل استجابة لشفاعة أمير المنطقة الذي خاطب ذوي الدم بقوله (موقفكم نرفع به رؤوسنا جميعا، بيّض الله وجوهكم)".
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